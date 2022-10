Walker Scobell veut retrouver Ryan Reynolds dans Deadpool 3

Le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine a fait les gros titres le mois dernier, lorsque Ryan Reynolds a révélé que l’acteur rejoindrait le MCU dans Dead Pool 3bien qu’il ait apparemment pris sa retraite du rôle après la mort de son personnage dans Logan. Cependant, il y a une autre star qui espère rejoindre Reynolds et le réalisateur Shawn Levy dans le film, et c’est Le projet Adam’s Walker Scobell. Dead Pool 3 Le réalisateur Levy a récemment révélé comment le jeune tentait d’ajouter à sa liste actuelle de rôles, ce qui inclut jouer le rôle principal dans le prochain Percy Jackson série et retrouvez Reynolds pour ses débuts en MCU.

Walker Scobell a eu toute une année jusqu’à présent. Ayant paru dans Le projet Adaml’acteur a depuis été aperçu dans le film Paramount+ Quartier général secret avec Owen Wilson, et jouera le héros titulaire dans Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+. Alors que sa gamme de rôles continue de s’élargir, il semble que retourner travailler avec Reynolds soit quelque chose qu’il veut vraiment faire. Lévy a dit E ! En ligne:

« Walker est adorable parce qu’il n’arrête pas de m’envoyer des photos de Deadpool de manière pas si subtile. Il me donne très ouvertement des idées de casting. Je dirai simplement que Ryan et moi adorons Walker, et nous avons l’impression de l’avoir rencontré à ce moment magique entre l’enfance et l’adolescence. Il est maintenant fermement dans l’adolescence, comme nous l’avons tous vu lorsqu’il a fait son apparition à Percy Jackson D23 [on Sept. 10]. Si nous pouvons trouver une excuse pour retrouver Walker dans notre film Deadpool, nous allons y arriver.

Deadpool 3 va être un énorme succès pour Marvel Studios

Avec le Dead Pool La franchise étant déjà l’une des franchises R-rated les plus populaires de tous les temps, l’arrivée du Merc with a Mouth dans le MCU est l’étoffe de l’or au box-office. Ajoutez à l’annonce complètement à gauche du champ que, contre toute attente, Hugh Jackman sera de retour en tant que Wolverine, et une date de sortie annoncée, et les choses ont dégénéré très rapidement.

Depuis que Ryan Reynolds a annoncé sur Internet que Jackman le rejoindrait dans sa première aventure MCU, le réalisateur Shawn Levy et Dead Pool Le créateur Rob Liefeld a tous deux révélé qu’ils étaient déjà au courant du retour de Jackman bien avant que la confirmation ne soit rendue publique. Reynolds et Jackman sont également apparus ensemble dans une vidéo pour clarifier certaines questions des fans sur la façon dont cela affecte les événements de Logan, où cela correspond à la chronologie, et un certain nombre d’autres questions qui allaient toujours être posées.

En fin de compte, tout ce que les fans voulaient vraiment savoir a été révélé dans cette annonce originale, et cela va être une longue attente jusqu’à la sortie du film le 6 septembre 2024, mais cela donne également à chacun beaucoup de temps pour travailler sur les nombreux théories de fans déjà sur Internet sur la façon dont l’histoire de la paire se déroulera. Bien sûr, pour le moment, les seules personnes qui savent réellement que le MCU prendra Deadpool et Wolverine ne partagent pas encore.