Walker Scobell jouera dans la nouvelle série Percy Jackson

La prochaine production de la série de »Percy Jackson » by Disney+, vient de trouver son nouveau protagoniste en l’acteur Walker Scobell, qui est récemment apparu dans le film Netflix « The Adam Project », en tant que jeune homologue de Ryan Reynolds au personnage d’Adam. La série d’action en direct sera centrée sur une version de 12 ans du demi-dieu « Percy Jackson » qui tente d’effacer son nom après avoir été accusé par Zeus d’avoir volé son Master Bolt.

Le public a reçu des nouvelles de la nouvelle adaptation de « Percy Jackson et les Olympiens » ces derniers mois. Même l’auteur des livres Rick Riordanqui participe activement à la série, a récemment révélé que l’adaptation se composera de huit épisodes, bien que l’on ne sache pas combien de temps chacun durera.

Riordan a révélé que l’enregistrement de la série était prévu pour la fin du printemps. Sur son blog officiel, il a écrit : « Nous devons commencer le tournage le 1er juin en supposant que tout se passe comme prévu, et Becky (la femme de Riordan) et moi serons là dès le premier jour ! »

Cela pourrait aussi vous intéresser: Better Call Saul ramènera Walter White et Jesse Pinkman

Après des années de développement, Disney + a donné le feu vert à la série en janvier. Riordan a écrit le pilote avec Jon Steinberg. James Bobin est attaché à la réalisation et tous les trois sont producteurs exécutifs. Dan Shotz, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell et DJ Goldberg seront également producteurs exécutifs de la série.

Au moment de l’annonce de la série, le président de Disney Branded TV, Ayo Davis, a déclaré: « Avec Rick Riordan, Jon Steinberg et Dan Shotz à la tête de notre équipe créative, nous sommes profondément engagés dans la création d’une série télévisée convaincante digne des personnages mythologiques héroïques que des millions de Les lecteurs de Percy Jackson savent qu’il vaut la peine de s’inquiéter… Nous avons hâte de traiter le public de Disney+ avec des histoires fidèles à la franchise à succès et pleines d’anticipation, d’humour, de surprise et de mystère. » .

Ça pourrait aussi vous intéresser : Moon Knight cache des BD gratuites dans chacun de ses épisodes







Mis à part Walker Scobell, un autre membre de la distribution de la série n’a pas encore été confirmé. Le jeune acteur a été acclamé pour son rôle dans »The Adam Project », un film qui a reçu des critiques positives pour la performance de grands acteurs tels que Reynolds, Jennifer Garnier, Zoé Saldana Oui Marc Ruffalo.