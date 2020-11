Wale nomme le flux le plus influent des dix dernières années

Migos n’est peut-être pas aussi chaud qu’il y a quelques années, mais on pourrait dire que leur influence sur la musique rap est indéniable.

Il fut un temps où beaucoup copiaient le flux de triplés du groupe, même s’il n’avait pas été inventé par eux. Le modèle de rime a été appelé le «Versace Flow» après avoir abandonné leur coupe «Versace» en 2013.

Mais Chuck D de Public Enemy a rimé en triplés sur le morceau de 1988 « Bring The Noise ». De plus, les rappeurs de Memphis DJ Paul et Lord Infamous rimaient en triplés sur leur album «Da Serial Killaz» en 1993.

Wale a pesé sur une question sur qui avait le flux le plus influent de la dernière décennie, et il a dit Migos.

Êtes-vous d’accord?