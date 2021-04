‘Wakhra Swag’ – Retracer la montée mondiale de la pop punjabi – Spotify

Du pind (village) à la pan-Inde, et de là au monde, la musique punjabi a connu une ascension fulgurante, capturant l’imagination – et les mouvements de danse – de millions de personnes. Des paroles remplies de fanfaronnades à la production sonore d’inspiration mondiale, en passant par les rythmes frappants et les clips musicaux à méga budget, Punjabi Pop est devenu une célébration plus grande que nature de moments culturels qui anime une toute nouvelle génération de fans et d’artistes.

Croissance mondiale

L’essence du Punjabi Pop remonte à ses modestes débuts en tant que genre indépendant à la fin des années 1950. Il s’est depuis développé à partir de chansons folkloriques punjabi classiques, où les poètes et les chanteurs ont composé des ballades, pour une industrie de plusieurs millions de dollars. En fait, en 2018, elle représentait près de cinq fois la taille de l’industrie de la musique Telugu en Inde, la deuxième en importance sur le marché régional de la musique du pays.

C’est dans les années 1990 que le Punjabi Pop a acquis une notoriété grand public en tant qu’artistes emblématiques comme Daler Mehndi, Gurdas Maan, Bally Sagoo, et Malkit Singh a dirigé les charts musicaux, produisant des singles et des albums qui ont acquis un statut culte aujourd’hui.

Puis, dans les années 2000, le talent du genre a vraiment pris le devant de la scène. Ces années ont vu l’essor des artistes pop punjabi Geai Sean, Dr Zeus, Mademoiselle Pooja, Panjabi MC, Juggy ré, Jazzy B, et plus. La contribution globale de Punjabi Pop est illustrée par le mélange de «Mundian Tu Bach Ke»De Panjabi MC avec Jay Z. Le morceau original, produit à la fin des années 90, a connu une renommée mondiale lorsqu’il a attiré l’attention de Jay-Z et a ensuite été réédité en tant que single remixé en 2003.

Les années 2010 ont vu la véritable mondialisation du Punjabi Pop, emportant l’industrie musicale indienne dans l’overdrive. À la fin de la décennie, un signalé 20 chansons ont été écrites, composées, enregistrées et publiées chaque jour. Des grands noms aux stars mondiales, Yo Yo Mon chéri Singh, Diljit Dosanjh, Gourou Randhawa, Difficile Kaur, B Praak, Jassie Gill, Garry Sandhu, et Jasmin Sandlas, parmi tant d’autres, a défini cette décennie.

La musique punjabi a continué de gagner en popularité parmi les auditeurs du monde entier, et il y a maintenant plusieurs artistes punjabi émergents au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. La musique de fusion, les classiques remixés et les crossovers ont acquis une immense popularité et une grande réponse à l’échelle internationale.

Punjabi Pop est actuellement le le genre le plus performant pour la musique punjabi sur Spotify, et en 2020, Punjabi Pop était le sixième genre le plus consommé sur la plate-forme en Inde. Même les 10 morceaux punjabi les plus diffusés en streaming présentaient du Punjabi Pop, en plus du Punjabi Hip Hop et du Bhangra.

Depuis son lancement il y a deux ans, le Pendjabi 101 La playlist éditoriale sur Spotify aide les auditeurs à découvrir les meilleures chansons punjabi à diffuser. Il a considérablement augmenté en peu de temps, avec plus de 300 000 abonnés à ce jour.

Envie d’en savoir plus? Pour célébrer le parcours vibrant du genre et les artistes qui l’ont fait, Spotify a récemment lancé un microsite où vous pouvez découvrir encore plus de listes de lecture et approfondir les artistes du genre. Vous pouvez le visiter ici.