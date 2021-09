Wake Up : la série d’horreur polonaise qui a déjà captivé Netflix

Se réveiller ou Ouvre tes yeux Ce fut l’une des grandes premières du service de streaming Netflix en août et ça commence déjà à parler parmi les abonnés de la plateforme, puisque nous sommes face à une nouvelle production du genre d’horreur. Depuis son lancement, il fait partie des contenus les plus consultés au monde et il figure aujourd’hui dans le Top 10 des plus choisis dans certains pays.

« Julia est dans un centre de traitement de l’amnésie à la suite d’un terrible accident dans lequel sa famille est décédée. Là, elle commence à interagir avec d’autres patients qui ont subi des traumatismes étrangement similaires et rencontre le mystérieux Adam, qui devient son guide. Surchargée. par des rêves et des visions trop réelles pour elle, Julia commence à douter que le centre soit ce qu’on dit qu’il est et essaie de s’échapper pour découvrir la vérité : que ce monde n’est pas ce qu’il paraît », pointe vers son synopsis.







Nous sommes confrontés à une histoire de seulement six épisodes qui contient une haute tension de mystère, donc certains téléspectateurs ont déjà été encouragés à faire une comparaison avec un autre des grands produits Netflix, tels que Des choses étranges. Il est dirigé par Anna Jadowska et Adrian Panek, avec un scénario tiré du roman « Druga szansa » ou « Deuxième chance » par Katarzyna Berenika Miszczuk lorsque nous aurons l’information.

+ Qu’a dit le critique ?

La réponse du public semble être favorable, notant qu’elle reste parmi les plus choisies par certaines nations. Quant aux revues spécialisées, elles ont des points positifs : « Nous aimons son style visuel rigoureux et les performances de ses jeunes stars. », mentionné Décideur; Le Geek de la Revue noté que le premier épisode fonctionne très bien et les révélations sont intéressantes; et Le paradis de l’horreur assuré que l’ambiance est glauque.

Vous pouvez désormais profiter des six chapitres qui composent la première saison de Se réveiller sur Netflix. Vous y trouverez une nouvelle distribution commandée par Maria Wawreniuk et Ignacy Liss, qui débute dans une série, accompagné de Marcin Czarnik, Wojciech Dolatowski, Zuza Galewicz, Sara Celler-Jezierska, Klaudia Koścista, Marta Nieradkiewicz et Michał Sikorski.