Wakanda: la prochaine série Marvel sur Disney + par Ryan Coogler

La Univers cinématographique Marvel Il est constamment en mouvement et ses fans ont hâte de voir les grands projets de la société de production. Actuellement, « WandaVision », la continuation du MCU après un an sans films en raison de la pandémie de coronavirus, est diffusé sur le service de streaming Disney + avec un épisode par semaine. Ce lundi, d’autres nouvelles sont arrivées.

Selon les informations des médias américains Date limite, La Walt Disney Company a élargi sa relation avec Ryan Coogler, réalisateur et co-scénariste de ‘Panthère noire’. L’accord exclusif de télévision est de cinq ans avec Médias de proximité de Coogler, qu’il dirige avec Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis et Peter Nicks.

Ce n’est pas tout, puisque Ryan Coogler Il travaille actuellement sur la suite de ‘Black Panther’ (2018), mais aussi développera une série télévisée basée sur le Royaume de Wakanda pour la plateforme Disney +. Bob Iger, PDG de Compagnie Walt Disney, il a dit que le réalisateur est l’un des plus marquants de sa génération.







«Avec Black Panther, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et attendons avec impatience d’autres histoires formidables avec Ryan et son équipe. « ajouta Iger. Pour sa part, Coogler m’a dit: «C’est un honneur de travailler en partenariat avec The Walt Disney Company. Travailler avec eux sur Black Panther était un rêve devenu réalité..

Le cinéaste a fondé la société multimédia Proximité avec Zinzi Coogler, Ohanian, Göransson, Davis et Nicks dans le but de créer des films événementiels, des séries télévisées, des bandes sonores et des podcasts qui cherchent à rapprocher le public à travers des histoires impliquant des sujets souvent négligés. Pour le moment, il n’y a aucune annonce concernant une distribution ou une date de sortie.