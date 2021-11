Wakanda Forever Tendances alors que les fans célèbrent le 45e anniversaire de Chadwick Boseman

Cela fait un peu plus d’un an que Chadwick Boseman est décédé et les fans de Black Panther lui ont rendu hommage à l’occasion de ce qui aurait été son 45e anniversaire.

Chadwick Boseman a eu un impact énorme sur l’univers cinématographique Marvel en peu de temps, après avoir fait ses débuts dans Captain America : guerre civile et continuer à écrire l’histoire avec Panthère noire. Pour cette raison, il n’est pas surprenant que lors de ce qui aurait été le 45e anniversaire de l’acteur, les fans de Marvel aient eu la phrase Wakanda Forever tendance sur Twitter alors qu’ils rendaient hommage au défunt acteur qui manque toujours beaucoup à l’industrie un peu plus d’un an après avoir perdu son combat contre le cancer.

N’ayant été sous les projecteurs d’acteur qu’en 2012 dans 42, Chadwick Boseman s’est très rapidement imposé comme un personnage à surveiller, incarnant James Brown dans Se lever et Thurgood Marshall dans Maréchal. Au moment de sa mort en août 2020 d’un cancer du côlon, dont il a été diagnostiqué en 2016 mais gardé pour la plupart secret, Boseman avait déjà tourné une série de films, notamment Le bas noir de Ma Rainey, qui lui a valu une nomination aux Oscars et aux Golden Globes du meilleur acteur et n’a servi qu’à rappeler l’incroyable acteur qui avait été retiré du monde trop tôt.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Cependant, pour beaucoup, Boseman était et sera toujours T’Challa dans Marvel’s Panthère noire et Wakanda Forever était la seule phrase qui allait être tendance aujourd’hui alors que les fans se souvenaient de l’acteur. La phrase sera également le titre du deuxième film de Black Panther, qui perpétuera l’héritage de T’Challa de Boseman mais ne refondra pas le personnage. Alors que l’avenir du personnage de Black Panther était incertain pendant un certain temps, il a finalement été décidé que le plan initial de la suite serait modifié pour honorer Boseman et garantir que sa mémoire continuera d’aimer la franchise.

Cette année a vu la sortie de Et si… de Marvel ? série sur Disney +, qui présentait la performance finale de Boseman dans un rôle vocal qui a été enregistré avant le décès de l’acteur, et a une fois de plus créé un lien émotionnel entre la série et les fans. Nous ne saurons jamais exactement où le personnage de T’Challa aurait pu aller dans le futur du MCU, de la même manière que nous ne saurons jamais à quel point Boseman aurait pu gravir les échelons du succès dans l’industrie cinématographique. . Il rejoindra désormais à jamais la liste des célébrités prises trop tôt, qui n’ont jamais pu atteindre leur potentiel.

Panthère noire : Wakanda pour toujours Ce n’est pas la seule fois où nous reviendrons à Wakanda, avec une série télévisée également en préparation. Continuer avec la franchise n’a pas été facile pour quiconque, comme l’a expliqué le réalisateur Ryan Coogler précédemment lorsqu’on lui a demandé de poursuivre l’héritage de Black Panther. « C’est difficile. Vous devez continuer lorsque vous perdez des êtres chers. Je sais que Chad n’aurait pas voulu que nous nous arrêtions. C’était quelqu’un qui était tellement à propos du collectif. Panthère noire, c’était son film. »

Vous pouvez lire quelques-uns des nombreux messages publiés sur Twitter en remerciement de l’acteur.





La saison 3 de Cobra Kai continue la saga Karate Kid en DVD en janvier La saga Karate Kid se poursuit avec la saison 3 de Cobra Kai en DVD en janvier.

Lire la suite





A propos de l’auteur