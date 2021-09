Waka & Tammy Saison 3 Date de sortie, distribution et bien plus encore

– Publicité –



Waka & Tammy: What The Flocka’ est une véritable série télévisée qui passe sur WE tv et se concentre sur la vie de la star du hip hop Waka Flocka et de sa femme Tammy Rivera. Un autre article de cette chaîne répertorié comme le 1er réseau pour les femmes africaines et américaines les jeudi et vendredi soirs. Après le début de la première saison passionnante et addictive.

Date de sortie de la saison 3 de Waka & Tammy

Waka & Tammy: What The The Flocka ‘ la saison 1 est sortie le 12 mars 2020 à 22 h HE / PT et 21 h CT sur WE tv. Il se composait de six épisodes, d’une durée de 60 minutes chacun. La première saison s’est terminée le 16 avril 2020. À ce jour, WE tv n’a pas mis à jour le programme pour une autre saison. Le programme ne faisant que commencer à fonctionner, la décision finale sera basée sur le nombre de téléspectateurs. Si les audiences sont en ligne avec les attentes de la chaîne, celle-ci pourra proposer un second plan. Et si cela se produit, nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de « Waka & Tammy: What The Flocka » soit diffusée en 2021.

Waka & Tammy : What The Flocka Saison 3 – Cast

Comme son nom l’indique, ‘Waka & Tammy: What the Flocka’ se concentre sur les couples mariés Waka Flocka et Tammy Rivera. Tous deux sont basés à Atlanta. Juaquin James Malphurs, mieux connu sous son nom de scène, Waka Flocka Flame, est un rappeur américain, qui a signé avec 1017 Brick Squad et Warner Bros. Records en 2009.

Intrigue de la saison 3 de Waka et Tammy

L’histoire se poursuivrait là où la saison 2 s’est terminée, voyons un bref résumé de la saison 2 ci-dessous.

Faites-le », « Hard in da Paint », et « No Hands ». Il a sorti son premier album studio Flockaveli en 2010, suivi de son deuxième album Triple F Life: Friends, Fans & Family en 2012. Les deux hommes et femmes avaient également de nombreux désaccords sur leurs styles parentaux. Selon les propres mots de Waka dans une scène : « Le style d’élevage de ma femme et moi est complètement contradictoire. Nous rencontrons également la fille adolescente du couple, Charlie, qui, dans un autre épisode, rentre à la maison et propose une nouvelle coiffure que Tammy n’accepte pas.

Ce dernier a même travaillé pour combattre Charlie et lui a coupé ses deux bûches ! Dit Waka : « Certains jours, je déteste ma femme. Certains jours, je l’aime. Vous devez vous battre pour cela. «