Waka Flocka semble s’attaquer à TI sur les commentaires de King Von

TI a suscité la controverse lorsqu’il a semblé commenter le roi Von, qui a été tué par balle à Atlanta le vendredi 6 novembre.

Tip a depuis nié qu’il parlait de Von, même si c’était assez évident qu’il le faisait.

Waka Flocka est intervenu et a semblé répondre aux paroles de TI sur leur ville

Waka a supprimé toute sa page Instagram après avoir publié son message. Mais il n’est pas clair à 100% s’il répondait à Tip dans sa vidéo.

« Aye regarde, ne parlez jamais des gens quand vous étiez autrefois la personne à qui vous parliez », a déclaré Waka. « Je ne me fous pas du tout du scénario. Jamais. Et je parle de gars qui viennent de la rue, pas de ceux qui disent qu’ils l’ont fait. Bruh, je me fiche de savoir jusqu’où je vais dans la vie; Je ne mépriserais jamais personne dans la rue ou quoi que ce soit qu’il fasse dans la rue parce que je comprends les lois et le style de vie qui vont avec et quand vous comprenez la merde comme ça, beaucoup de choses dont vous n’êtes pas censé parler. «