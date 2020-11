Waka Flocka prévient Tory Lanez de ne pas plaisanter sur les funérailles

Il ne croit pas que les gens devraient « [play] avec la mort. »

Avec le nombre de pertes dont nous avons été témoins cette année, Waka Flocka ne veut pas que les gens soient désinvoltes sur leurs derniers jours. Des rappeurs comme Pop Smoke, King Von, Mo3, Chyna Rogers et Lexii Alijai ont fait des morts choquantes dans l’industrie du divertissement; à des personnalités comme Chadwick Bosmean, Alex Trebek, Bert Belasco, Ruth Bader Ginsburg, Little Richard, Eddie Van Halen et bien d’autres, en plus des près de 1,4 million de personnes qui ont perdu la vie à cause de maladies liées au COVID-19. Tory Lanez s’est tourné vers Twitter avec une boutade sur ce qu’il attend de son mémorial, mais Waka Flocka ne l’avait pas. « Lors de mes funérailles, j’ai besoin d’un de mes plus proches n * ggas pour surveiller la porte », a écrit Lanez. « Juste pour voir certains mecs et être comme ‘nah nah nah il n’est même pas f * ck avec toi comme ça.' » Il a terminé sa blague avec quelques émojis qui pleuraient en riant, mais certaines personnes ne riaient pas avec lui. Hollywood débloqué a partagé le tweet et Waka Flocka a glissé dans les commentaires pour faire savoir à Tory, et à tout le monde, que la mort n’est pas à la légère. «Arrêtez de jouer avec la mort comme si vous pouviez en revenir», dit Waka. Les fans de Tory ont pesé et accepté. Consultez les articles ci-dessous.