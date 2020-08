Waka Flocka partage de grands éloges pour un autre sudiste.

Big KRIT mérite définitivement sa contribution. Au fil des ans, il a fourni des cassettes classiques et des albums puissants qui sont indéniablement excellents. Cependant, on a l’impression qu’il n’obtient pas nécessairement le crédit qu’il mérite dans le monde du rap. Bien sûr, c’est en partie dû au fait qu’il ne fait pas le plus sur le Gram ou ne sort pas de musique à un rythme rapide. Dans le dernier épisode de Drink Champs, Waka Flocka a rejoint DJ EFN et NORE pour discuter de nombreux sujets, de sa relation avec Gucci Mane à son régime végétalien. Lorsque le sujet du rap est abordé, Waka a fait l’éloge de Big KRIT «Yo KRIT est littéralement – de ma génération – le rappeur le plus sous-estimé», a-t-il déclaré. «Et je vais vous dire que si je devais choisir un artiste pour aller contre n’importe quel artiste, il n’y a pas un n ** ga dans le hip hop aujourd’hui auquel je puisse penser – jeune – qui puisse faire du rap Big KRIT Avec substance, titre , compréhension, corps complet d’un album, Krit est le plus malade. Yo, si Dieu me demandait: “Comment veux-tu rapper?” Je serais comme: «Laisse-moi rapper comme Big KRIT mais mets un peu de divertissement, comment divertir avec. KRIT que n *** a, yo. C’est l’un des jeunes n ** les plus puissants, frère. Découvrez l’épisode complet de Drink Champs ci-dessous. [Via]