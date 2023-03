« Waco : l’apocalypse du Texas » : la véritable histoire de David Koresh et le siège des Davidiens de la branche

la série documentaire « Waco : The Texan Apocalypse » (« Waco : American Apocalypse ») sera ajouté au catalogue de Netflix le mercredi 22 mars. Réalisée par Tiller Russell, cette production raconte les événements réels surprenants qui se sont produits au Mount Carmel Center en Texas en 1993.

Ainsi, comme lu dans le synopsis officiel du programme, ce « comprend des images inédites de l’affrontement de 51 jours entre des agents fédéraux et un groupe religieux armé. »

Mais quelle est la véritable histoire de David Koresh et le siège des Davidiens de la Branche ? Dans les lignes suivantes, nous vous donnons les détails que vous devez connaître sur les événements qui ont inspiré la série Netflix « Waco : l’apocalypse texane ».

L’affiche de « Waco : The Texas Apocalypse » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE LE SIÈGE DE WACO ?

Il siège de waco C’était l’un des événements les plus commentés du début des années 1990 aux États-Unis. Le gouvernement fédéral américain, l’ATF et la police du Texas se sont affrontés pendant 51 jours contre le Davidiens de brancheun groupe religieux qui résidait dans le complexe de Mont Carmel.

Entre le 28 février et le 19 avril 1993, le siège fait un malheureux nombre de 76 morts, dont 25 enfants.

QUI ÉTAIT DAVID KORESH ?

David Koresh était le chef de la Davidiens de branche. Né sous le nom de Vernon Howella pris le contrôle du groupe en 1987 et, selon Time, a cru qu’il pouvait parler à Dieu et a prophétisé sur le Seconde venue du Christ.

Grâce à sa position dans le collectif, Koresh il a fallu plusieurs « épouses spirituelles ». Selon le FBIcertains d’entre eux auraient été des filles jusqu’à 10 ans.

POURQUOI LE SIÈGE DE WACO A-T-IL COMMENCÉ ?

Il FBI et la ATF Ils ont reçu un avis indiquant que le groupe religieux avait amassé près de 250 armes, allant de fusils semi-automatiques, de fusils d’assaut, de fusils de chasse, de revolvers, de pistolets et même de grenades. Pour cette raison, ils se sont donné pour mission d’arrêter le chef et de fouiller le complexe.

Le 28 février 1993, les agents de la Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu Ils ont essayé d’entrer dans l’endroit, mais ont échoué : une fusillade a commencé entre les deux camps.

De cette façon, il y a eu 10 victimes au total (4 agents et 6 membres du groupe religieux). Ainsi, le Davidiens de branche ils ont refusé de quitter le site et ont poursuivi la confrontation.

UNE CONFRONTATION SUR 51 JOURS

Dans cette période de temps, le FBI est venu remplacer ATF. Et bien qu’il soit entouré de chars, de véhicules blindés et de plus de 600 agents fédéraux, le Davidiens de branche ils n’ont pas abandonné.

L’équipe du Federal Bureau of Investigation était dirigée par Gary Noesnerqui a participé à la négociation directe de 60 heures avec Koresh essayer d’entrer dans le parc. Cependant, il a calé lorsque David Il a retardé sa reddition.

COMMENT LE SIÈGE DE WACO A-T-IL FINI ?

Enfin, le 19 avril 1993, le FBI ont attaqué le complexe, soutenus par des chars blindés et des attaques au gaz lacrymogène. Peu de temps après, un grand incendie s’est déclaré sur place. Parmi les plus de 80 membres du Davidiens de branche qui habitait cet espace, seulement 9 personnes ont survécu.

David Koresh Il était sur la liste des morts. Il convient de noter que nombre d’entre eux avaient des blessures mortelles par balle à la tête, à la poitrine et au visage. Les autorités présument qu’ils ont été provoqués pour éviter la souffrance de la mort brûlée dans ce que plusieurs critiques ont appelé un « abattage ».

Le siège de Waco a eu lieu en 1993 (Photo : AFP)

COMMENT VOIR « WACO : L’APOCALYPSE TEXAN » ?

Waco : l’apocalypse américaine sera disponible dans Netflix à partir du mercredi 22 mars 2023, donc, pour voir les trois chapitres de la série, il suffit d’un abonnement à la populaire plateforme de streaming.