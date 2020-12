Wack 100 félicite Lil Uzi Vert et Trippie Redd pour Black-Balling Popp Hunna

La paperasse présumée de « mouchard » de Popp Hunna suscite une réponse de Wack 100, qui se range du côté de Trippie Redd et Lil Uzi Vert.

Il semble que tout le monde a une opinion sur Popp Hunna, le rappeur basé à Philadelphie qui a fait exploser la force de son single à succès viral « Adderall (Corvette Corvette) ». Le disque est devenu assez populaire pour que Lil Uzi Vert, un autre natif de Philadelphie, saute sur le remix, mais les choses ont changé après la fuite de la paperasse, révélant que Popp Hunna aurait coopéré avec le gouvernement fédéral après avoir été témoin du meurtre de son meilleur ami à l’âge de 14 ans. . Lil Uzi Vert a demandé à être supprimé de leurs deux chansons ensemble, ce que Popp a publié sur Instagram Stories. Les conséquences ont inclus des commentaires réactionnaires de presque tout le monde, y compris Trouble, Lil Tjay, Toosii, Trippie Redd, et plus encore. Maintenant, Wack 100 entre sur le ring avec son opinion sur la question, du côté de ceux qui critiquent activement le rappeur en plein essor. «@trippieredd a fait ce qu’il était censé faire – vous autres n ***, vous devez arrêter de trouver des excuses pour expliquer pourquoi vous justifiez #Snitching», a écrit Wack 100 sur Instagram, faisant référence aux commentaires privés de Trippie Redd à Toosii. Toosii a récemment mis Trippie sur le feu, affirmant que le rappeur lui avait envoyé un texto lui demandant pourquoi il avait collaboré avec l’accusé « vif ». Wack a continué, « @akademiks n’est pas au courant des Politicks, mais si vous vous appelez un n *** a de la rue, vous êtes obligé de respecter les règles – Arrêtez d’attaquer les civils comme @akademiks et tenez la rue n *** quant aux règles. Saluez @liluzivert que vous avez fait ce que vous étiez censé faire! Je n’ai pas mouchardé à 12 ans, donc il n’y a aucune justification à lui mouchard à 14 # F * ckThat. « Si vous êtes complètement perdu, vous pouvez tout savoir sur qui est Popp Hunna ici, y compris pourquoi des gens comme Wack 100 sont si mécontents de son ascension vers la gloire. Pensez-vous que Wack 100, Trippie Redd et Lil Uzi Vert ont raison de cette manière, ou la compassion de Toosii est-elle la bonne voie à suivre?