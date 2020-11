Wack 100 dit que le jeu est prêt à affronter 50 centimes

Le manager et bras droit du Game, Wack 100, faisait campagne pour Donald Trump, mais depuis la fin des élections, il fait maintenant campagne pour une nouvelle cause.

Dans le passé, l’OG de la côte ouest était capable de réunir 50 et The Game, et il veut le refaire, mais à plus grande échelle.

Wack s’est rendu sur Instagram aujourd’hui pour promouvoir l’idée d’un 50 Cent vs The Game dans une bataille officielle « Verzuz », que certains ont trouvée déroutante depuis que 50 a écrit certains des records de The Game. Selon Wack, Game est en panne pour le match.

Pensez-vous que Wack 100 sera en mesure de mener à bien cette bataille?