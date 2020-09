VW ID.3 se présente aux Portugais lors du National Electric Vehicle Meeting

Sur le point d’arriver au Portugal, la nouvelle Volkswagen ID.3 devrait déjà faire ses débuts lors du prochain National Electric Vehicle Meeting, qui aura lieu à Lisbonne les 19 et 20 septembre.

Organisé par UVE – Association of Electric Vehicle Users, le National Electric Vehicle Meeting (ENVE) est le plus grand événement annuel dédié à la mobilité électrique au Portugal.

Cette année et après avoir parcouru, lors des dernières éditions, plusieurs villes du Portugal, ENVE réalise sa huitième édition dans la capitale portugaise, qui en 2020 bénéficie également du titre de Capitale verte européenne.

À Lisbonne, ENVE aura lieu sur la Praça do Império, à côté du monastère des Hiéronymites, pendant le week-end des 19 et 20 septembre.

Cette année et comme principale nouveauté, les Portugais pourront voir, en direct, le premier modèle de la nouvelle famille de véhicules 100% électriques de Volkswagen, l’ID.3, qui arrive désormais dans notre pays.

Disponible au lancement via une série limitée baptisée First, l’ID.3 annonce une autonomie électrique maximale de 420 km, grâce à une batterie de 58 kWh, permettant une charge de 11 kW AC et 100 kW DC.

Utilisant une puissance de charge de 100 kW, le nouveau modèle électrique de Volkswagen parvient à récupérer environ 290 km d’autonomie en seulement 30 minutes.

En plus du moteur électrique, dont la puissance est envoyée uniquement à l’essieu arrière, une transmission à une seule vitesse.

Couvert par une garantie, pour les batteries, de huit ans ou 160000 km, la Volkswagen ID.3 a des prix, au Portugal, à partir de 38 017 Euros, avant frais administratifs et de transport.

