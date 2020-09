Vw Golf Gte Ou Le Meilleur Des Deux Mondes

Nous avons guidé en Allemagne la nouvelle Volkswagen Golf GTE qui arrive au Portugal en octobre avec un prix commençant à 41 mille euros. Pour ceux qui n’ont pas «besoin» de la GTI, car elle donne la priorité à la consommation, la réponse est convaincante: 62 km d’autonomie électrique et une consommation moyenne (NEDC) de 1,7 L / 100 km. Le meilleur des deux mondes est possible

Volkswagen électrise toute sa gamme de modèles. Après avoir dévoilé la «famille» (ID) 100% électrique, il annonce désormais une stratégie d’hybridation ambitieuse qui débute en Golf, suivant deux voies différentes: d’une part, l’utilisation de la technologie 48 V (Mild Hybrid) basée sur moteurs trois cylindres (1.0 TSI et 1.5 TSI) et, d’autre part, propositions de chargement externe (plug-in).

Élégance de golf avec toutes les dernières technologies, y compris les phares «intelligents»

Dans la Golf nouvelle génération, la nouveauté est l’existence non pas d’une mais de deux versions hybrides rechargeables, toujours basées sur le bloc essence de 1,4 litre: eHybrid, qui reçoit un moteur électrique de 60 ch, tandis que la GTE utilise un moteur électrique de 109 ch

Non disponible au Portugal, l’eHybrid a la même puissance que le GTE précédent (204 ch) mais non seulement la consommation électrique est plus faible (11,0 kWh) mais la nouvelle batterie lithium-ion de 13 kWh garantit une autonomie électrique pouvant atteindre 80 km, alors que la consommation combinée est de 1,2 litre / 100 km, 0,7 litre de moins que dans le GTE précédent (cycle NEDC). La vitesse maximale annoncée est de 220 km / h et 100 km / h est atteint en 7,4 secondes.

Convaincant et efficace

Au Portugal, seule la version GTE avec 245 ch et 400 Nm de couple sera disponible, pariant sur la dynamique, comme l’attestent les chiffres: 6,7 secondes pour une accélération de 0 à 100 km / h et une vitesse maximale de 225 km / h. La batterie de 13 kWh garantit une autonomie électrique (NEDC) de 62 km, nécessitant 5 heures pour être complètement chargée lors de l’utilisation des prises domestiques de 2,3 kW et 3h40m si nous utilisons des bornes de charge de 3,6 kW. Les deux modèles, qui ne supportent pas la charge rapide, pour des raisons liées à la gestion thermique de la batterie, démarrent toujours en mode 100% électrique.

La batterie de la Golf GTE ne peut pas être rechargée rapidement. Le temps de charge varie entre 5 heures et 3h 40m

Pour une meilleure efficacité de conduite, le module de gestion est connecté au système de navigation qui, dès la détection de l’approche d’une ville, active immédiatement le mode de conduite 100% électrique. En plus de pouvoir réserver le pourcentage de charge de batterie souhaité pour un usage urbain, une autre caractéristique du système réside dans la possibilité de charger la batterie via le moteur thermique. VW reconnaît que d’un point de vue environnemental et que ce n’est pas la meilleure solution, elle garantit qu’elle a décidé de maintenir cette fonctionnalité à la demande des clients.

L’intérieur bénéficie du fort engagement de VW en faveur de la numérisation, avec tous les appareils les plus avancés

Dans un premier contact de près de 250 km, qui comprenait un itinéraire urbain, une autoroute et des routes nationales, nous avons prouvé l’efficacité de la nouvelle GTE. En mode Sport, la combinaison de la puissance et du couple des moteurs électriques et thermiques (245 ch et 400 Nm) se traduit par une grande disponibilité et une conduite passionnée. Ensuite, pour ceux qui préfèrent optimiser la relation entre performance et économie, la «réponse» est convaincante, avec une consommation combinée de 1,7 litre (38 g CO2 / km), selon le cycle NEDC. Sur un parcours de 115 km, principalement sur autoroute (environ 75%) à une vitesse de 120-130 km / h, nous avons constaté une consommation de 4,2 L / 100 km, mais la vérité est que nous n’avons pas pleinement exploré la capacité du batterie qui est encore arrivée avec 21% de sa capacité.

Par la suite, sur un parcours routier, avec la traversée de localités, où le système passe automatiquement en mode de conduite 100% électrique, la moyenne s’approche donc de 2,1 litres / 100 km, ce qui est une très bonne valeur.

La nouvelle Golf GTE (245 ch) est lancée au Portugal en octobre, avec une version de base disponible (40992 €) et une offre désignée GTE + avec plus d’équipements, notamment une suspension adaptative et des roues de 18 pouces, qui coûteront 42 565 €. Autrement dit, dans les deux cas, dans le cas des entreprises, il est possible, après déduction de la TVA, de placer le prix en dessous de 35 mille euros, c’est-à-dire dans la deuxième étape de la fiscalité autonome.

