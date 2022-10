Vu pour la dernière fois, le film captivant et phénoménal de Gerard Butler est sorti en salles

in

Gérard Butler Il fait partie de ces acteurs qui réussissent à succomber à des rôles dignes d’action, de drame, mais aussi de courage. Et maintenant, comme si c’était quelque chose de typique, il revient au cinéma avec vu pour la dernière fois, un film dans lequel l’amour le met à l’épreuve. Ce film sort demain 6 octobre et deviendra sans aucun doute l’un des meilleurs de l’acteur. Eh bien, la vérité est qu’il donne non seulement une performance mémorable, mais se fond également dans l’histoire.

Même si, avant de commencer cet examen, je me sens obligé d’anticiper que vu pour la dernière fois Il ne convient pas aux patients cardiaques. Maintenant oui, cela dit, je vais au début et à la meilleure partie de l’histoire : l’intrigue. Ce film suit un mariage composé de Will et Lisa Spann. Ils sont propriétaires d’un amour incomparable jusqu’au jour où tout bascule : ils subissent une terrible crise, alors ils décident de se séparer.

Mais, avant cela, ils partent ensemble pour un voyage qui ne se termine pas comme prévu puisqu’elle a été kidnappée. Lisa disparaît dans une station-service, alors il court contre la montre pour la retrouver. Ceci en même temps qu’il devient la cible des policiers qui le considèrent comme le premier suspect de sa disparition.

Par conséquent, tout en échappant à la police, il commence à se plonger dans un monde criminel afin de trouver où se trouve Lisa. En d’autres termes, c’est une histoire qui, bien qu’elle ait été largement entendue et répétée au cinéma, interpelle toujours le spectateur. Mais qu’y a-t-il de différent dans vu pour la dernière fois c’est qu’il a un script splendide qui le rend encore plus fluide.

En fait, la réalité est que l’on, en tant que spectateur, reste sur le bord de la chaise jusqu’à la fin. À son tour, l’histoire a tellement de rebondissements inattendus qu’elle parvient à jouer l’élément de surprise nécessaire dans un film d’action. Cependant, il convient de noter qu’à un moment donné, le film devient prévisible. Les méchants de l’histoire ne sont pas entièrement secrets et les gentils non plus.

En tout cas, bien que le script ait ce petit détail qui ne le favorise pas, la vérité est que la performance de Gérard Butler le retrace Il n’est pas surprenant de dire que l’acteur porte ses films à un autre niveau, mais maintenant il est allé plus loin. Eh bien, avec son personnage, frustré, fou et en colère tout le temps, il fait ressentir au spectateur la même anxiété que lui dans ce type de situation. Mais, comme si cela ne suffisait pas, ses sautes d’humeur font de Will Spann l’une de ses meilleures performances.

De son côté, Jaimie Alexander dans la peau de Lisa fait un travail qui se marie très bien avec celui de Buttler. Bien qu’elle n’apparaisse que dans très peu de scènes, elle finit par devenir non seulement la cible de l’enlèvement, mais aussi une femme en deuil qui regrette certaines décisions. Ceci, bien sûr, n’est pas seulement un élément fondamental de l’intrigue, car il parvient également à rendre le mariage plus vrai et, en partie, touchant.

C’est-à-dire, sans aucun doute, vu pour la dernière fois est le film parfait pour les fans d’action, de mystère et de drame. Parce que, à son tour, il a un complément tel que la grande utilisation des flashbacks. Sans en abuser, le film fait le tour du mariage phare, de ses pires et meilleurs moments. Jouant avec le temps qui passe, cette histoire devient un drame plein de hauts et de bas qui se heurtent à leurs propres expériences.

