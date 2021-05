VSS Unity de Virgin Galactic termine avec succès son vol spatial: le tourisme spatial plus proche que jamais

Virgin Galactic l’a encore fait. Après une interruption de deux ans, la société aérospatiale a terminé son troisième vol spatial d’essai. Le vaisseau spatial Unity a réussi à s’élever à plus de 13 kilomètres d’altitude, allant ainsi dans l’espace.





Au cours de ce week-end, le porte-avions VMS Eve de Virgin s’est déployé depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique (États-Unis). À bord, il transportait le nava VSS Unity, qui se trouvait autrefois dans les hauteurs s’est détaché du porte-avions et a commencé son propre vol.

Avec une vitesse de mach 3 après avoir été libéré du porte-avions, le VSS Unity s’est élevé dans l’atmosphère jusqu’à ce qu’il en ressorte et s’envole dans l’espace. Quelques minutes plus tard, il est redescendu et a atterri en toute sécurité à Spaceport America.

Profitant du vol, Virgin Galactic a transporté une série de charges utiles pour la NASA à bord du vaisseau spatial. Cependant, son objectif ultime n’est pas tant d’amener des charges utiles dans l’espace que d’attirer des gens. Aux touristes.

L’ère du tourisme spatial

Il semble la nouvelle course spatiale entre entreprises privées: emmenez les touristes dans l’espace. Afin de faire des profits et de faire des affaires, les entreprises aérospatiales privées visent généralement à emmener les touristes dans l’espace. Virgin Galactic ne fait pas exception et ils disent avoir déjà environ 600 réservations de personnes qui veulent aller dans l’espace et sont prêtes à payer environ 250 000 € par billet.

De même, d’autres entreprises font également des progrès significatifs pour emmener des civils dans l’espace. Highlights Blue Origin de Jeff Bezos, qui s’apprête à effectuer son premier vol avec des touristes. Nous avons également SpaceX et ses ambitieux projets de tourisme spatial autour de la Lune.

De retour à Virgin Galactic, la société a préparé trois autres vols spatiaux pour cette année. Le premier d’entre eux aura deux pilotes et quatre employés à bord du navire. Le deuxième mettra en vedette Richard Branson, fondateur de la société et le troisième sera déjà un vol commercial pour l’armée de l’air italienne.

Via | CNBC