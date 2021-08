Vroum ! Est l’enfant d’amour des gars de l’automne et des micro-machines

Vroum ! est un projet solo du développeur Adam Bernath, et notre première pensée quand nous avons vu que c’était Fall Guys rencontre Micro Machines. C’est un jeu multijoueur en ligne pour plus de 60 joueurs dans lequel tout le monde conduit un petit véhicule jouet dans des pièces remplies d’obstacles, et vous devez tous atteindre l’objectif final d’une manière ou d’une autre. Cela a l’air un peu idiot (et n’en est évidemment encore qu’aux premiers stades de développement), mais nous y sommes en quelque sorte.

Flâner dans une petite voiture en plastique ou un camion en bois semble amusant, et les environnements basés sur la physique semblent étonnamment réalistes. Il y aura plusieurs chemins et façons d’atteindre les objectifs, il y a donc de la place pour explorer également chaque environnement plus grand que nature. Si c’est bien fait, cela pourrait capturer une partie de la même énergie que les jeux qui l’ont clairement inspiré.

Le jeu arrive sur PlayStation 5 et sur d’autres plates-formes « à la fin de l’année prochaine », il y a donc une bonne attente, mais cela pourrait s’avérer être quelque chose d’assez cool. On l’espère bien, en tout cas, mais qu’en pensez-vous ? Dites-nous ce que vous pensez de Vroom ! dans la section commentaires ci-dessous.