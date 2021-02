VR Action-Puzzle Platformer Hyperstacks annonce le prochain lancement de l’accès anticipé à Steam

Le développeur Squirrel Bytes a annoncé la fenêtre de sortie de son prochain jeu Hyperstacks. Le jeu sera lancé dans Steam Early Access plus tard cette année.

Hyperstacks est un jeu de réalité virtuelle avec des éléments de plate-forme d’action-puzzle frénétiques. Les joueurs affronteront des ennemis, escaladeront des murs, résoudront des énigmes et esquiveront les pièges. Le jeu propose également un éditeur de niveau puissant pour ceux qui souhaitent créer une expérience unique.

Le développeur déclare que l’éditeur de niveau VR est simple à utiliser. Le jeu propose un guide complet dans le jeu, afin que les joueurs n’aient pas à quitter le jeu pour rechercher comment utiliser certaines fonctionnalités. Hyperstacks permet aux joueurs de créer des systèmes complexes ou de créer leur propre logique pour créer des modèles et des comportements uniques.

Hyperstacks se concentre fortement sur la création d’une communauté. Les joueurs peuvent créer des niveaux et les partager avec d’autres. Chaque mois, le développeur proposera un niveau personnalisé et organisera des concours.

Ajoutez des hyperstacks à vos listes de souhaitshttps: //t.co/rrHnuqFsRd Hyperstacks est un jeu d’action-puzzle-plateforme frénétique combiné à un éditeur de niveau très puissant qui offre un gameplay illimité en VR. pic.twitter.com/oZbObgg3Hx – Octets d’écureuil (@Squirrel_Bytes) 15 décembre 2020

La création de niveaux personnalisés présente un avantage supplémentaire. Les joueurs peuvent gagner des produits cosmétiques en faisant augmenter leur niveau.

Hyperstacks a de nombreuses façons de jouer. Les joueurs ont un mouvement VR complet, comme monter ou descendre. Les joueurs peuvent même choisir d’accélérer tout le jeu s’ils le souhaitent et montrent leurs compétences.

Le combat est féroce, mais les joueurs peuvent personnaliser leur façon de jouer. Il existe des options pour le combat au corps à corps et à distance.

Le multijoueur est prévu pour la première moitié de l’année. Les joueurs pourront jouer avec ou contre leurs amis ou créer un niveau ensemble. Le jeu propose également de rivaliser avec les fantômes des autres joueurs.

Le développeur déclare que le jeu prévoit actuellement de rester en accès anticipé pendant au moins un an, mais il est trop tôt pour concrétiser ce délai. L’état actuel du jeu propose actuellement des batailles ennemies, interagissant avec l’environnement, créant des niveaux et jouant avec du contenu créé par la communauté.

La version complète intégrera le contenu de la communauté, la coopération en ligne et le jeu compétitif, des graphismes améliorés, un éditeur de niveau complet dans le jeu, et plus encore. La version complète du jeu sera également proposée avec un prix plus élevé que la version Early Access moins chère.

La page Steam est maintenant disponible pour la liste de souhaits du jeu. Le développeur met également à jour ses médias sociaux avec les dernières Hyperstacks nouvelles.

Hyperstacks lance sur PC dans Steam Early Access au deuxième trimestre 2021.