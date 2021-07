Voyez-vous ce cheval avancer ou reculer ? Test du cerveau gauche ou droit

Un cheval entre dans un bar. Ou, un GIF d’un cheval qui marche devient viral sur Internet. Et maintenant, tout le monde veut savoir : ce cheval avance-t-il ou recule-t-il ?

Le 20 juillet 2021, Damayanti Datta s’est rendu sur Twitter et a posté un GIF en noir et blanc d’un cheval marchant … eh bien, nous serons ceux qui vous laisseront décider dans quelle direction vous pensez qu’il va.

Et votre réponse à la direction que prend le cheval peut révéler si vous êtes un penseur au cerveau gauche (logique et analytique) ou au cerveau droit (créatif et artistique).

Voyez-vous ce cheval avancer ou reculer ?

« Dans quel sens va le #cheval, en arrière ou en avant », a demandé Datta.

Qu’est-ce que cela signifie si vous voyez le cheval avancer plutôt que reculer ?

Datta et d’autres partageant le GIF sur diverses plateformes comme TikTok disent que si vous voyez le cheval aller de l’avant, vous êtes probablement un penseur au cerveau gauche qui est analytique, logique et méthodique.

Si vous voyez plutôt le cheval reculer, ils disent que cela signifie que vous êtes probablement un penseur du cerveau droit qui est créatif, intuitif et artistique.

Bien sûr, certaines personnes qui ont répondu dans les commentaires ont dit qu’elles pouvaient voir le cheval aller dans les deux sens.

Si vous faites partie de ceux qui peuvent voir le cheval avancer et reculer… eh bien, nous ne savons pas quoi vous dire.

Quelle est la théorie cerveau gauche/cerveau droit ?

Un seul cerveau humain est divisé en deux hémisphères : le gauche et le droit.

Le cerveau gauche et le cerveau droit se ressemblent, mais ils contrôlent des fonctions différentes et traitent les informations différemment.

La théorie du cerveau gauche contre le cerveau droit ne fait pas valoir que le cerveau gauche et le cerveau droit s’excluent mutuellement, mais plutôt qu’un côté de votre cerveau est dominant.

Donc, si quelqu’un vous qualifie de cerveau gauche, cela signifie qu’il pense que votre cerveau gauche est plus dominant dans votre personnalité. L’inverse s’applique si quelqu’un se réfère à vous comme un cerveau droit.

Que signifie avoir le cerveau droit ?

Le cerveau droit est le côté intuitif, imaginatif et créatif. Si quelqu’un vous décrit comme un penseur au cerveau droit, cela signifie que vous aimez sortir des sentiers battus.

Les rêveurs, les artistes, les musiciens et les poètes ont tendance à être décrits comme « dont le cerveau est droit.

Si vous préférez l’écriture dramatique ou la peinture aux mathématiques, vous êtes probablement une personne au cerveau droit.

Que signifie avoir le cerveau gauche ?

Le cerveau gauche est le côté analytique. Il est utile pour la pensée linéaire, les mathématiques, les faits et le séquençage. Une personne « au cerveau gauche » est analytique et ordonnée.

Si vous êtes doué pour résoudre des questions algébriques, rédiger des essais critiques et mener des expériences scientifiques, vous êtes probablement un cerveau gauche.

Cela ne veut pas dire que les cerveaux gauche ne sont pas créatifs ou que les cerveaux droit ne sont pas intelligents.

Être gaucher signifie-t-il que vous êtes un penseur droitier et vice versa ?

Les recherches sur cette question semblent divisées.

Ce que nous savons, c’est que l’hémisphère droit du cerveau contrôle les muscles du côté gauche du corps et que l’hémisphère gauche du cerveau contrôle ceux du côté droit.

Et bien que nous sachions également que chaque hémisphère du cerveau a ses propres domaines de spécialité, mais leur corrélation exacte avec la latéralité serait actuellement « sous-étudiée », ce qui n’est pas surprenant étant donné que les gauchers ne représentent que 10 % de la population active. population.

Ce test du cerveau gauche par rapport au cerveau droit est-il précis ?

Si vous vous amusez avec ces tests de personnalité, amusez-vous ! Ne laissez pas quelque chose d’aussi stupide qu’un cheval qui marche vous dire que vous manquez de créativité ou de raisonnement logique – ou les deux.

Pour être clair, il n’y a aucune preuve scientifique suggérant que la direction dans laquelle vous voyez ce cheval GIF se déplacer détermine en fait si quelqu’un a un cerveau gauche ou un cerveau droit.

Mais la plupart d’entre nous aiment les tests de personnalité parce qu’ils nous donnent l’impression que nous sommes plus près de savoir qui nous sommes.

Il peut être amusant de participer au défi proposé par le GIF, mais cela ne signifie pas que ce que vous voyez révèle quoi que ce soit de factuel sur votre cerveau, alors prenez-le avec un grain de sel.

