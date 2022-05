Voyez le moment où des jumeaux surprennent leur belle-mère avec une demande d’adoption le jour de la fête des mères

Dimanche dernier, les mamans et les figures maternelles ont été célébrées pour la fête des mères – et une belle-mère a eu la surprise de sa vie.

Becky Ruvolo, 37 ans, est la belle-mère de deux belles-filles jumelles identiques de 20 ans, Julianna et Gabriella Ruvolo. Pour les vacances, les filles ont offert à Becky un album photo célébrant leur famille au fil des ans.

Le moment émouvant a été filmé – et l’enregistrement a capturé une surprise encore plus incroyable.

Dans un clip, Becky, qui a été la belle-mère des jumeaux pendant 12 ans, peut être vue en train de lire à haute voix l’album.

« Vous êtes une famille, vous êtes à la maison, vous êtes la véritable définition de ce qu’est une mère … Cela étant dit, nous avons une chose à vous demander », lit Becky en partie.

Dans le livre, Julianna et Gabriella ont posé la grande question à leur belle-mère : les adopterait-elle légalement ?

Becky n’a même pas lu la demande d’adoption à voix haute ; au lieu de cela, elle a répondu en larmes: « Vraiment? » avant de s’effondrer sur la table et se mit à sangloter dans ses mains.

Ses deux belles-filles se sont jointes à l’aqueduc, chacune essuyant des larmes de leurs yeux avant que les trois ne commencent à s’embrasser.

Dans une longue vidéo partagée par Newsflare, une plus grande partie du doux sentiment de Julianna et Gabriella a été partagée alors que Becky commençait à lire leur message.

« Bonne fête des mères, maman », commençait la note. « Il n’y a pas assez de mots au monde pour te remercier de ce que tu as fait pour nous. Au cours des 12 dernières années, vous nous avez enseigné le vrai sens de l’amour inconditionnel et nous avez montré ce que devrait être l’amour d’une mère. Plus que cela, tu es devenu notre meilleur ami, quelqu’un sur qui nous pouvons compter, et quelqu’un que nous pouvons admirer et nous efforcer d’être comme nous en grandissant. »

Becky a déclaré que leur demande était « le meilleur cadeau » et a admis qu’elle « avait voulu cela depuis si longtemps », un sentiment que Julianna et Gabriella partageaient.

Les jumeaux avaient le sentiment que Becky ne s’opposerait pas à leur question, alors ils avaient déjà préparé et organisé les documents d’adoption dans des dossiers, qu’ils ont ensuite présentés à Becky après qu’elle ait dit oui.

Tout ce que Becky avait à dire était : « Donne-moi un stylo !

