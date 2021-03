Voyagez dans un autre monde avec Frey dans l’annonce Forspoken

Vous vous souvenez du projet Athia? Eh bien, oubliez ce nom car il en a déjà un officiel. C’est l’annonce Forspoken.

Malgré le fait que le protagoniste de la présentation était Life is Strange: True Colors, Square Enix avait préparé une surprise de dernière minute pour l’événement. Et c’est que l’entreprise a fait le Annonce forspoken. Bien que vous et moi le connaissions toujours mieux sous le nom de Project Athia.

En effet, coupables, les Japonais ont enfin montré quelque chose de plus de leur nouvelle IP qui vient de la main de Luminous Productions. Le jeu, qui a été annoncé l’année dernière, ne nous a laissé que quelques scènes et sauts de son protagoniste. Maintenant, enfin, nous savons quelque chose (très peu) de plus.

Pour commencer, son protagoniste est Frey. C’est une femme « normale » qui, comme le protagoniste de Donjons et Dragons, finit par être traînée sur Athia. Cet endroit est un monde magique et dangereux où vous devrez acquérir de nouvelles compétences pour survivre. UNE isekai à part entière, allez-y.

Le jeu a été vu dans une nouvelle bande-annonce où nous avons pu profiter de scénarios vraiment beaux et larges. Frey les explorera en sautant, en volant et en faisant mille pirouettes, en plus, bien sûr, de combattre et de frapper des ennemis. Même les dragons.

L’annonce de Abandonné il est accompagné d’une « petite » bande de lancement. Et c’est que nous n’avons rien de plus concret qu’un 2022. En outre, nous savons également que le titre est un Exclusif sur les consoles PlayStation 5, bien qu’il soit également disponible sur PC.

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose d’autre qui n’ait déjà été dit. Il est confirmé qu’il a été développé pour tirer le meilleur parti de la nouvelle console Sony et que, par conséquent, nous y trouverons des fonctions exclusives. Nous devrons voir comment cela arrive sur PC et quand cela arrive, car cela peut encore prendre un peu.