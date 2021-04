«  Voyagers  » du réalisateur Neil Burger lance un navire de colonie vers les étoiles

Le scénariste-réalisateur Neil Burger est bien connu pour ses projets cinématographiques provocants, notamment le film magique de 2006 « The Illusionist », le thriller psychologique de 2011 « Limitless » et un trio de films « Divergent » adaptés de la jeune science adulte de l’auteur Veronica Roth -f romans.

Maintenant, Burger a les yeux fixés sur les étoiles avec son nouveau film d’aventure de science-fiction, « Voyageurs , « qui tourne autour des périls à l’intérieur d’un vaisseau spatial de génération transportant 30 candidats locaux dans une mission à sens unique pour régler un exoplan t 86 ans de la Terre.

Lionsgate sortira « Voyagers » dans tout le pays le 9 avril. Les jeunes acteurs du film comprennent Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, Chanté Adams, Isaac Hempstead Wright, Viveik Kalra, Archie Madekwe, Quintessa Swindell, Madison Hu et Colin La prémisse trouve que l’équipage découvre qu’ils sont drogués avec un suppresseur émotionnel appelé « The Blue », et se concentre sur le chaos accru qui s’ensuit lorsqu’ils arrêtent de boire leurs médicaments.

Le vaisseau spatial long-courrier du réalisateur Neil Burger « Voyagers ». (Crédit d’image: Lionsgate)

Voici le synopsis officiel « Voyagers »:

«L’avenir de la race humaine étant en jeu, un groupe de jeunes hommes et femmes, élevés pour l’intelligence et l’obéissance, se lance dans une expédition pour coloniser une planète lointaine. commencent à explorer leurs natures les plus primitives. Alors que la vie sur le navire sombre dans le chaos, ils sont consumés par la peur, la luxure et la soif insatiable de pouvoir.

45secondes.fr a parlé avec Burger de la genèse de « Voyagers », du genre d’humeur et de style visuel qu’il espérait atteindre, des origines du cocktail aux teintes azurées connu sous le nom de « The Blue », de son inspiration pour l’intrigue et de sa visite à SpaceX pour créer un environnement scénique réaliste pour ses acteurs.

45secondes.fr: Quelle a été la graine créative de l’écriture et de la réalisation de « Voyagers »?

Neil Burger: Je m’intéressais à la nature humaine dans le vide. Nous avons vu d’autres films spatiaux qui vont sur une planète lointaine, mais je voulais approfondir l’idée de ce que ça fait vraiment d’être confiné sur l’un de ces navires si nous allions vraiment aller quelque part et comment cela fonctionne. Ce n’est pas un centre commercial dans l’espace, vous devez économiser du poids et économiser du carburant et c’est tout le strict minimum. C’est des espaces restreints, nous avons donc conçu cet ensemble avec ces longs couloirs étroits menant à des compartiments confinés. Alors, c’est ainsi que les gens résistent à ce genre de pression toute leur vie. Et si les choses commencent à se détériorer, à quoi cela ressemble-t-il?

Image 1 sur 4 Le réalisateur « Voyagers » Neil Burger et l’acteur Lily Rose-Depp dans la salle de gym de leur vaisseau spatial géant. (Crédit d’image: Lionsgate) Image 2 sur 4 Un regard dans les coulisses de « Voyagers ». (Crédit d’image: Lionsgate) Image 3 sur 4 Une scène du thriller de science-fiction « Voyagers ». (Crédit d’image: Lionsgate) Image 4 sur 4 Une scène du thriller de science-fiction « Voyagers ». (Crédit d’image: Lionsgate)

45secondes.fr: Vous avez exploré des éléments du potentiel humain et des limites dans d’autres films. Comment « The Blue » fonctionne-t-il comme dispositif narratif dans le cadre du scénario?

Burger:Fondamentalement, ils ont mis ces jeunes sur le bateau qui vont simplement vivre leur vie et procréer sur le bateau et avoir la prochaine génération, puis la prochaine génération, et c’est ainsi qu’ils vont y arriver. Les planificateurs de mission ont tout pris en compte, alors ils les ont sur ce que nous appelons «The Blue». C’est comme un sédatif. C’est quelque chose qui les rend dociles et émoussés pour qu’ils n’agissent pas et ne procréent pas au bon moment pour conserver la nourriture. Ils ne savent pas que c’est ce que ça leur fait, ils pensent que c’est un supplément de vitamines.

Mais ils sont super intelligents et l’un d’eux pirate un ordinateur et tombe sur la vérité de ce que c’est. Alors lui et son ami s’en vont et ils se réveillent soudainement à cette émotion et à cette sensation humaine qu’ils n’ont jamais ressentie auparavant. D’une certaine manière, arrêter de prendre un médicament, c’est comme prendre un médicament pour eux. C’est enivrant. Lentement, tout l’équipage s’en va et tout l’enfer se déchaîne.

Une scène du thriller de science-fiction « Voyagers ». (Crédit d’image: Lionsgate)

45secondes.fr: Quelles ont été certaines de vos influences et inspirations dans la création d’une ambiance et d’un ton pour « Voyagers »?

Burger: Parce que je voulais que ce soit sur la nature humaine dans le vide, je voulais tout dépouiller avec le navire. Ce qui est logique, ils auraient un métier minimal pour les emmener là-bas. Des chambres si simples et des couloirs simples tout en blanc. J’aime ça parce que ça en a présenté l’aspect humain. Certes, le navire est un personnage mais ce n’est que des plafonds blancs et des sols blancs. Et je l’ai aussi vu, à cause du confinement et de la claustrophobie, comme un peu comme un film sous-marin. Alors j’ai beaucoup regardé « Das Boot « pour voir comment ces marins géraient les facteurs de stress d’être confinés sous l’eau. C’est différent, mais c’est la même chose.

Les jeunes astronautes du thriller spatial « Voyagers ». (Crédit d’image: Lionsgate)

45secondes.fr: Au cours de vos recherches, quels faits choquants ou surprenants avez-vous découverts sur les navires de colonie et les voyages dans l’espace?

Burger:Une fois que j’ai eu l’idée, pour moi, elle doit toujours être basée sur la réalité. Je voulais que tout sonne vrai. La chose la plus merveilleuse que nous ayons faite a été de passer du temps à SpaceX en Californie. [SpaceX’s headquarters and rocket factory are in Hawthorne, Calif.] Nous sommes allés là-bas et avons traversé tout le processus de conception et avons passé du temps avec leurs ingénieurs et avons pu nous asseoir dans une capsule et voir comment leurs commandes étaient effectuées. C’était donc très instructif, sur quoi ils travaillaient et de voir comment ils simplifiaient tout. Vous regardez ces vieux vaisseaux spatiaux ou même de vieux avions et il y a un million d’interrupteurs et de bascules différents. Ils tout ramené à la valeur d’écrans tactiles d’un iPad . C’était juste inspirant d’être là.

L’affiche de « Voyagers ». (Crédit d’image: Lionsgate)

45secondes.fr: Monteriez-vous à bord d’un vaisseau spatial et exploseriez-vous dans l’espace si vous en aviez l’occasion?

Burger: Je monterais dans l’espace, ouais. Je pense que ce serait incroyable. Les gens ne réalisent pas le stress que cela vous impose. J’aimerais le faire.

Vous vivez votre vie sur Terre et vous vous mêlez de toutes vos petites préoccupations et inquiétudes. Être debout dans les cieux et regarder vers le bas mettrait tout cela en perspective.

« Voyagers » sort en salles le vendredi 9 avril. Le film PG-13 dure 1 heure et 48 minutes.

