Voyager sur Mars n’est peut-être pas la partie la plus difficile pour les humains, ce sera la communication, dit un scientifique sur Twitter

Alors même que la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et ses partenaires commerciaux travaillent à développer des méthodes pour envoyer des humains sur Mars, James O’Donoghue, un scientifique planétaire à l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a montré qu’il peut y en avoir quelques-uns. des difficultés. À travers une simple animation, il a mis en évidence le retard de communication que les futurs astronautes, voyageant et restant sur Mars, pourraient affronter.

S’adressant à Twitter, O’Donoghue a écrit: «La communication radio à la vitesse de la lumière entre la Terre et la Lune n’est pas si mauvaise, mais l’utiliser pour discuter en vidéo avec des astronautes martiens va être difficile, même lorsque Mars est le plus proche de la Terre. Ici, la lumière est émise comme une impulsion toutes les 3,36 secondes, ce qui fait que les impulsions sont séparées de 1 million de km. «

Selon la vidéo, il faut trois minutes et deux secondes pour qu’un signal de la Terre se rende sur Mars à la vitesse de la lumière.

Actuellement, les liens de communication entre les scientifiques et les ingénieurs sur Terre et les robots sur Marsh se font à travers un réseau international d’antennes appelé NASA Deep Space Network (DSN).

Le DSN se compose de trois installations de communication dans l’espace lointain placé à environ 120 degrés l’un de l’autre dans le monde, à Goldstone, en Californie; près de Madrid, en Espagne et près de Canberra, en Australie.

Selon un rapport dans Interne du milieu des affaires, si les contrôleurs de mission veulent envoyer une commande à un robot sur le marais, l’antenne DNS le transmet à travers l’espace aux satellites en orbite autour du marais qui le dirigent vers la surface. Cependant, l’agence prévoit de mettre à niveau la communication spatio-laser avant de lancer ses premiers astronautes sur Mars.

La NASA souhaite utiliser des lasers capables de transmettre des données de 10 à 100 fois la fréquence des ondes radio. L’agence spatiale devrait lancer de nouveaux satellites pour essayer les communications spatiales-laser sur l’orbite terrestre en 2021.

