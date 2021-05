Voyager au Canada durant le Coronavirus : Ce que vous devez savoir avant de partir

Si vous prévoyez de vous rendre au Canada, voici ce que vous devez savoir et ce à quoi vous devez vous attendre si vous souhaitez vous y rendre pendant la pandémie de Covid-19.

Qui peut partir ?

Les citoyens et les résidents permanents sont autorisés à entrer au Canada, mais ils doivent rester en quarantaine pendant 14 jours. Les membres de la famille immédiate et élargie, y compris ceux qui n’ont pas la citoyenneté canadienne, peuvent entrer pour quelque raison que ce soit, à condition de rester dans le pays pendant plus de 15 jours (ils doivent également être mis en quarantaine). Ceux qui viennent pour moins de 15 jours ne peuvent entrer que pour une raison essentielle.

Tous les membres de la famille élargie (mais pas de la famille immédiate) doivent également obtenir une autorisation écrite d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Pour plus d’informations, cliquez ici. Seuls les voyages essentiels et les passagers en transit sont autrement autorisés.

Quelles sont les restrictions ?

Plus tôt cette année, le Canada a mis en place de nouvelles exigences en matière de tests et de quarantaine pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada par voie aérienne et terrestre. Seuls quatre grands aéroports acceptent les vols internationaux : Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

Tous les arrivants autorisés doivent utiliser l’application ou le site Web ArriveCAN pour soumettre leurs informations de voyage et de contact, un plan de quarantaine de 14 jours et une auto-évaluation des symptômes de Covid-19.

Le plan de quarantaine doit préciser l’endroit où vous séjournerez, la manière dont vous vous y rendrez et la manière dont vous ferez livrer les produits de première nécessité tels que l’épicerie et les médicaments. Le non-respect du plan peut entraîner une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 750 000 dollars canadiens (488 600 euros).

En outre, tous les arrivants sont soumis à un examen de santé par un agent frontalier afin d’évaluer tout symptôme.

L’Île-du-Prince-Édouard, la plus petite province du Canada, a adopté certaines des mesures de prévention du Covid-19 les plus strictes du pays, les non-résidents devant demander à l’avance une autorisation de visite.

Quelle est la situation du Covid-19 ?

Le Canada est actuellement au milieu d’un programme national de vaccination contre le virus Covid-19.

Le Canada a bien géré la première vague de Covid-19. Cependant, une deuxième vague mortelle à la fin de 2020 a entraîné de nouvelles restrictions. Actuellement, le pays est aux prises avec une troisième vague du virus, qui a entraîné une nouvelle série de restrictions.

Plusieurs provinces ont réintroduit des mesures de confinement en réponse à un nombre élevé de cas.

À quoi peuvent s’attendre les visiteurs ?

Les mandats de masquage varient selon les provinces.

Des restrictions sont réimposées dans plusieurs provinces en raison de la troisième vague, et les déplacements interprovinciaux sont déconseillés. En Colombie-Britannique, les restaurants et les bars sont fermés pour les repas à l’intérieur. Les terrasses extérieures et les plats à emporter ou à livrer sont autorisés.

La province de l’Alberta a interdit aux restaurants et aux bars d’offrir des repas à l’intérieur.

À Toronto, les bars et les restaurants sont également limités au service à emporter. À Montréal, un couvre-feu est en vigueur de 21 h 30 à 5 h du matin.

La plupart des provinces canadiennes continuent de conseiller aux gens de garder une distance de deux mètres (6,5 pieds) afin de réduire la propagation du virus.

N’oubliez pas qu’en tant que citoyen Français, si vous arrivez au Canada par voie aérienne, vous devez vous prémunir d’une Autorisation de voyage électronique. Pour connaitre prix de l’AVE pour voyager au Canada ainsi que le détail des frais qui lui sont liés, nous vous invitons à consulter ce site.