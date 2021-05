Voyager 1 découvre un léger «  bourdonnement  » de plasma dans l’espace interstellaire

Quatre décennies et demie après le lancement et à plus de 14 milliards de kilomètres de la Terre, Voyager 1 fait encore de nouvelles découvertes. Le vaisseau spatial a capté la signature de l’espace interstellaire lui-même, un léger «bourdonnement» de plasma comparé à une pluie douce.

Le plasma fait partie de la mission de Voyager 1 depuis son lancement – le vaisseau spatial a découvert des éclairs dans L’atmosphère de Jupiter et étudié comment le vent solaire diminuait dans le système solaire extérieur.

Et depuis 2012, les scientifiques ont transformé les instruments du vaisseau spatial sur une partie totalement inexplorée de l’espace lointain. C’est quand Voyager 1 a traversé l’héliopause , où le vent solaire – le flux constant de particules chargées qui s’écoule du soleil – n’est plus assez fort pour retenir le milieu interstellaire qui entoure notre petit quartier. Depuis 2012, alors que Voyager 1 s’éloigne de plus en plus du soleil, le vaisseau spatial a mesuré le plasma qui l’entoure.

Cette partie du milieu interstellaire est, pour la plupart, calme. « Il est très faible et monotone, car il se trouve dans une bande passante de fréquence étroite », explique Stella Koch Ocker, doctorante à l’Université Cornell qui a dirigé la nouvelle recherche dit dans un communiqué . « Nous détectons le léger bourdonnement persistant du gaz interstellaire. »

Mais toutes les quelques années, le vent solaire repousse. Voyager 1 capte ces événements comme des ondes de choc. « Dans le cas d’une explosion solaire, c’est comme détecter un éclat de foudre dans un orage », a déclaré l’auteur principal James Cordes, astronome à Cornell, dans le même communiqué. « Ensuite, c’est de retour à une pluie douce. »

Pendant un certain temps, les scientifiques ont pensé que ces chocs étaient le seul moyen pour Voyager 1 de mesurer la densité du plasma.

Mais maintenant que les scientifiques ont entendu ce bourdonnement inattendu, ils peuvent suivre le milieu interstellaire entre les chocs, ce qui peut les aider à mieux comprendre une étendue d’espace largement inconnue. Ocker pense qu’il y a beaucoup plus d’activité de bas niveau dans le milieu interstellaire que les scientifiques ne le pensaient auparavant.

« Maintenant, nous savons que nous n’avons pas besoin d’un événement fortuit lié au soleil pour mesurer le plasma interstellaire », a déclaré Shami Chatterjee, un astronome de Cornell, dans le même communiqué. «Indépendamment de ce que fait le soleil, le Voyager renvoie des détails. L’engin dit: ‘Voici la densité dans laquelle je nage en ce moment. Et la voici maintenant. Et la voici maintenant. Et la voici maintenant. ‘ Voyager est assez éloigné et le fera continuellement. «

Voyager 1 et son jumeau, Voyager 2, voguez vers les étoiles pour des temps immémoriaux . Mais pour les scientifiques ici sur Terre, les jours du vaisseau spatial sont comptés. Au cours de cette décennie, les sources d’énergie au plutonium du vaisseau spatial finiront par se tarir.

En attendant, les scientifiques savourent chaque dernière partie des données qui reviennent. «C’est le cadeau d’ingénierie à la science qui continue de donner», a déclaré Ocker.

