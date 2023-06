Voyage dans le passé : traduisez les 4 tablettes de pierre ! – Les Larmes de Zelda du Royaume

Dans La légende de Zelda : les larmes du royaume Outre l’histoire principale, il existe de nombreuses missions secondaires qui valent la peine. Il y a généralement une récompense à la fin, c’est donc toujours une bonne idée de la terminer.

Et il en est ainsi avec le Quête annexe : Voyage dans le passé, dans lequel nous devons aider un homme à déchiffrer quatre mystérieuses tablettes de pierre. Dans cette solution, vous apprendrez où trouver l’homme et où chercher les tablettes de pierre.

Voyage dans le passé : quête secondaire dans TotK

Où puis-je trouver la quête secondaire ?

Où est la quête : Voyage dans le passé ? Cette mission secondaire attend dans Kakariko sur toi. Le village est situé au sud-ouest de poste de guet à Hyrule.

Emplacement de Kakariko dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. © Nintendo/45secondes.fr.com

Si vous avez déjà déverrouillé le téléporteur, utilisez-le simplement Sanctuaire de Maka-sura. Parlez ensuite à un homme nommé Kakariko à Kakariko Bugri. Il est juste à Kakariko. Sautez simplement du sanctuaire dans la rue principale, vous le trouverez entre les magasins. Il fait sa tournée.

Maintenant, il réfléchit à quelque chose sur les locaux ruines de couronne, qui sont uniques à Kakariko. Et en plus ils sont devenus différents Tablettes de pierre avec écriture Sonau découvert.

Les 4 tablettes de pierre avec emplacement

Ces tablettes de pierre sont l’objet de cette quête secondaire. Il s’applique à tout le monde tablettes de pierre pour les trouver et les déchiffrer. Mais comment cela fonctionnera-t-il ?

Lorsque nous voyons les tablettes de pierre inquiétantes devant nous, nous devons lire la traduction qui les accompagne, puis ajouter cette découverte plus tard. Bugri relecture

Tout d’abord, il y a partout ici cartesqui es-tu Montrer les ruines de la couronne. Ils sont partout dans les postes de recherche. Mais ces cartes sont très imprécises et les ruines ici sont difficiles à repérer. Utilisez à la place notre carte.

© Nintendo/45secondes.fr.com

La première tablette de pierre

Et c’est reparti: Vous pouvez atteindre la première tablette de pierre une fois que vous avez fait cela toute la charpente en bois montelequel est dedans nord de Kakariko (approchez alternativement de la gauche). Vous en verrez un en haut petit poste de recherche.

Ici, à côté de la carte des ruines de la couronne, vous en trouverez une autre Tentedans lequel un homme dort. Olivier fait la sieste sur un tablette en pierre. Mais ne vous inquiétez pas : le Traduction de la première tablette de pierre a Tauro déjà fait. C’est à droite du « lit ». Vous devez les lire maintenant !

© Nintendo/45secondes.fr.com

La deuxième tablette de pierre

Dès la première tablette de pierre, vous pouvez générer une fois est partir. De manière appropriée, nous nous rendons directement à colline est. Sur le côté droit de la colline se trouve un autre poste de recherche. Vous trouverez ici la traduction des ruines de la couronne orientale, c’est-à-dire la deuxième tablette de pierre à l’intérieur de la ruine.

© Nintendo/45secondes.fr.com

La troisième tablette de pierre

Pour cette couronne en ruine, nous devons quitter Kakariko. Il est préférable de commencer à Sanctuaire de Makasura et regarde dans la direction sud-ouest. Vous pouvez déjà voir les ruines à l’horizon si vous regardez dans cette direction.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Puis survolez la gorge et courez dedans guirlande gisant en ruine pur. Méfiez-vous de la Bokblins. Vous en avez un ici camp lancé. Sortez-les puis cherchez au sud. Vous trouverez ici un autre tableau avec une traduction. Lisez-le et passez à autre chose !

La quatrième tablette de pierre

La quatrième et dernière tablette de pierre se trouve dans le Au sud de Kakariko. Exécutez l’intégralité construction en bois haut menant au sud de Kakariko (am distributeur de capsules sur). Lorsque vous entrez dans les ruines, regardez à droite. Vous pouvez trouver le tableau et sa traduction ici. Lisez et soyez heureux!

© Nintendo/45secondes.fr.com

Maintenant que nous avons lu toutes les traductions, nous pouvons Bugri parler de notre trouvaille. Comme un petit merci, il y a une récompense 3x Ditherwing. Rappelez-vous que vous devez vraiment avoir lu toutes les traductions. Pour nous, la mission était légèrement buggée, mais après l’avoir lue plusieurs fois, cela a fonctionné pour soumettre la commande.