Voxan Wattman, la moto électrique avec un moteur de Formule E qui atteint 408 km / h pour battre tous les records de vitesse

Il existe de nombreuses motos électriques, qui atteignent un peu plus de 400 km / h. Tel était cependant le but de Venturi, qui avec son Voxan Wattman a battu un total de onze records de vitesse ces derniers jours. Après un tel exploit, il est temps de rencontrer la moto électrique la plus rapide du monde.





Le fabricant de motos électriques Voxan et le pilote expert Max Biaggi planifient cela depuis longtemps. En fait, l’idée initiale était de battre le record de vitesse en juillet dernier au Salar de Uyuni en Bolivie. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu en raison du COVID-19, ils ont donc reporté cet événement à l’année prochaine. Pendant ce temps, la semaine dernière, ils sont allés à L’aéroport Marcel Dassault de Châteauroux (France) pour tester sa moto.

Onze records et une vitesse de pointe de 408 km / h

Dit et fait. Au cours d’une série de tests réalisés sur trois jours, le constructeur Venturi n’a réussi ni plus ni moins que de battre un total de onze records sur les douze proposés. Comme indiqué, la vitesse maximale atteinte pendant les trois jours était de 408 km / h.

De tous les records, le plus important pour le constructeur était celui des «motos électriques partiellement aérodynamiques pesant plus de 300 kilos». Un long titre, mais cela signifie essentiellement une moto électrique qui a été conçue dans le but de battre le record de vitesse. Dans cette catégorie atteint 366,94 km / h, dépassant ainsi les 329 km / h que le pilote japonais Ryuji Tsuruta a réalisé avec le Mobitec EV-02A.

Cependant, on peut penser que la moto spécialement conçue à cet effet est normale pour qu’elle atteigne de telles vitesses. Eh bien, en partie oui, mais il atteint également une vitesse folle dans sa version « normale ». Avec une version non aérodynamique, le Voxan Wattman avait une vitesse de 349,38 km / h.

Alors qu’en est-il de 408 km / h? La vitesse maximale atteinte par la moto électrique était celle-là, mais ce n’est pas la vitesse que la Fédération internationale de motocyclisme considère comme valable. Pour établir le record de vitesse, vous devez courir deux courses d’un mile dans des directions opposées. La la vitesse moyenne de ces deux courses est celle prise comme vitesse valide. Ainsi, la moto atteint 408 km / h, mais sa vitesse moyenne est de 366,94 km / h pour la version aérodynamique et de 349,38 km / h pour la version non aérodynamique.

De plus, la moto détient désormais un total de neuf autres records du monde:

1/4 mile, sortie rapide, partiellement aérodynamique: 394,45 km / h

1/4 mile, sortie rapide, non aérodynamique: 357,19 km / h

1 km, démarrage rapide, partiellement aérodynamique: 386,35 km / h

1/4 mile, démarrage stationnaire, non aérodynamique: 126,20 km / h

1/4 mile, démarrage stationnaire, partiellement aérodynamique: 127,30 km / h

1 km, démarrage à l’arrêt, non aérodynamique: 185,56 km / h

1 km, démarrage à l’arrêt, partiellement aérodynamique: 191,84 km / h

1 mile, démarrage stationnaire, non aérodynamique: 222,82 km / h

1 mile, départ stationnaire, partiellement aérodynamique: 225,01 km / h

La puissance de Voxan Wattman

Venturi a acquis la marque Voxan Motors il y a dix ans avec un seul objectif en tête: l’électrifier. Au cours des années suivantes, ils ont travaillé dessus pour mettre en lumière l’une de leurs motos électriques vedettes, la Voxan Wattman. Ce travail d’ingénierie est présent depuis 2013, mais il était en 2019 quand ils ont décidé de faire une version haute performance. Une version pour battre des records.

La nouvelle version du vélo a été légèrement modifiée à l’intérieur et surtout à l’extérieur. Le principal ajout est le carrosserie aérodynamique ce qui lui a permis de battre le record de vitesse. Normalement, pour freiner la moto après avoir franchi la ligne, un parachute ou un système de freinage supplémentaire est utilisé. Dans ce cas, ce n’était pas le cas, afin d’économiser du poids et du volume, ils n’ont utilisé que le frein arrière pour freiner.

Si nous entrons dans le Voxan Wattman, nous trouvons un moteur d’environ 425 chevaux capable de nous donner une puissance de 317 kW. En fait c’est pareil moteur que Mercedes utilise dans sa voiture de Formule E. Pour déplacer le moteur, il dispose d’une batterie de 15,9 kWh. Elle peut paraître relativement petite et similaire à celle de n’importe quelle moto électrique, mais elle n’a pas besoin de son objectif de courses de courte distance où le maximum de puissance est recherché en très peu de temps.

D’autre part, il est pertinent de mettre en évidence système de refroidissement utilisé par le Voxan Wattman. Comme ils nous l’ont révélé en juillet de cette année, il dispose d’un système de refroidissement par glace sèche. Ceci afin de ne pas casser l’aérodynamisme du vélo avec un radiateur. Au lieu de cela, le CO2 dans ce solide est distribué autour du moteur et de la batterie pour refroidir les composants.

Si vous vous demandez combien coûte cette fusée sur roues, nous n’avons pas la réponse. Venturi n’a pas conçu ce vélo pour être mis en vente mais plutôt pour battre les différents records de vitesse. Cependant, ils n’excluent pas de vendre une édition limitée à l’avenir. Ce qui est clair, c’est qu’ils vont chercher plus de records, le prochain au Salar de Uyuni en Bolivie en juillet prochain.

Plus d’informations | Venturi