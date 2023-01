Vous voyez-vous sans mobile en 2030 ? Ce fabricant pense que ce sera le cas...

in

Chez Nokia, ils pensent que le métaverse nous envahira avant 2030, et que les téléphones portables appartiendront donc au passé, remplacés par d’autres types d’appareils mobiles.

Si vous travaillez pour Nokia, vous devez commencer à imaginer un avenir sans smartphones.

Ce qui est certain, c’est que nous n’utilisons pas de smartphones depuis de nombreuses annéesenviron 15 ou plus à tous les niveaux, et pourtant à coup sûr aucun d’entre vous n’imagine un avenir sans smartphone caché tout le temps dans vos poches, sacs ou sacs à dos.

Ils prennent peut-être un peu d’avance sur eux-mêmes, mais il semble que La vision de Nokia est différentecar la firme européenne (qui semble ne pas vouloir rater le train cette fois) déjà imagine un avenir sans smartphones où le métaverse sera le protagonisteremplaçant en quelque sorte l’expérience que nos téléphones portables nous offrent actuellement.

Les collègues du porte-parole en ont parlé dans un article intéressant qui crédibilise le engagement total envers le métaverse d’entreprises telles que Meta, HTC ou Nokia lui-mêmequi ont délaissé leur smartphone pour anticiper un avenir encore incertain et plein de solutions à des problèmes que personne n’a pour l’instant.

Les responsables de Nokia disent que le métaverse deviendra une technologie consommatrice de tout à la fin de cette décennie, et que cela dépendra largement de ce qu’ils pourront faire les 1 700 salariés de l’entreprise européenne qui travaillent au développement de solutions concentré sur le métaverse depuis les bureaux de Nokia à Cypress Waters, Coppell, Texas.

Notre conviction est que cet appareil [el smartphone] il sera dépassé par une expérience de métaverse commençant dans la seconde moitié de la décennie. Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie chez Nokia.

La seule réalité ici est qu’après le départ de Juho Sarvikas, il semble que Nokia n’a pas réussi à redresser le cap de sa division smartphoneet après sa chute massive du sommet de l’industrie de la téléphonie mobile à l’enfer à l’aube de l’ère des smartphones, maintenant la compagnie finlandaise ne veut pas rater un nouveau train qui commence son voyage, aussi incertain soit-il.

Nokia prévoit d’embaucher plus de personnel dans ses bureaux au Texas pour piloter le développement de solutions centrées sur le métaverseet explique que ce sera la prochaine grande révolution technologique :

Une façon de définir cela est une extension de la réalité virtuelle et augmentée avec le potentiel de collecter des données en temps réel à partir de différentes parties d’Internet.

Étendre l’utilisation de ces nouvelles technologies pourrait signifier beaucoup de choses dans de nombreuses industriesimpliquant tout, depuis l’élargissement de l’expérience de l’utilisation d’Internet jusqu’aux nouvelles façons d’apprendre ou la simple idée que nous avons du métavers, quelque chose comme un ‘seconde vie’ avec des vitamines où un avatar de nous communiquera virtuellement avec d’autres personnes et visitera des lieux virtuels à volonté.

Ils disent de Nokia que le panorama d’un métavers déjà évolué en 2030 est une réalité palpablePar conséquent, ils veulent concentrer leurs ressources pour être parmi les premiers à nous offrir ces solutions, y compris le logiciel qui vous permettra d’interagir dans l’espace 3D « comme une métaphore du monde réel ».

Curieux, mais maintenant tout est pratiquement fumé… Vous ne pensez pas ?

