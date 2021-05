« Vous voyez cette publicité parce que vous lisez des blogs sur les parents et que vous pensez à l’adoption des LGBT »: c’est ainsi que Signal a trollé Facebook

Costway Présentoir sur Pied Porte Affiche sur Pied A3 Support Réglable 78 5-123 cm en Acier Inoxydable Noir

Idéal pour les restaurants les restaurants les bureaux et autres lieux publics il s'agit d'un cadre d'affichage adaptable et efficace d'un cadre solide et fiable et des matériaux de qualité que cette affiche utilise pour vous donner un sentiment d'utilisation parfait n' hésitez pas à l'acheter ! Attributs : 【Haute qualité】Cette porte affiche sur pied est faite d'un matériau fiable d'un cadre en alliage d'aluminium d'un matériau en PVC et d'un acier inoxydable de qualité solide 【Socle stable】La base de l'affiche est de conception carrée de sorte que sa base est très stable et le cadre de l'affiche est en aluminium solide et stable. 【Hauteur et angle réglables】La hauteur de ce support peut être portée de 78 5 cm à 123 cm et vous pouvez ajuster son angle en fonction de vos besoins afin d'obtenir l'affichage souhaité. 【Facile à utiliser】Ce support d'affiche est un design encadré de sorte que nous pouvons facilement insérer l'affiche sans outil lorsque nous l'utilisons pour montrer l'affiche ce qui est très pratique et rapide à utiliser. 【Champ d'application large】Ce présentoir peut être utilisé dans un large éventail d'endroits tels que des foires commerciales des magasins de détail des restaurants des bureaux des écoles des expositions et d'autres lieux où des manifestations publiques sont organisées. Caractérisques : Matériaux de haute qualité. Socle stable stabilité élevée. Structure en alliage d'aluminium stable. L'angle et la hauteur peuvent être ajustés. Conception conviviale. Facilité d'utilisation et d'installation. Convient à de nombreux lieux publics.