Vous vous souvenez du Polo Arlequin? C’est de retour aux Pays-Bas

Traditionnellement sobre, le Polo a Volkswagen Polo Arlequin la version la plus voyante et la moins conservatrice de toute son histoire.

Une sorte de repère des années 1990 (comme sa «cousine», Skoda Felicia Fun), la Polo Harlequin fait partie de ces voitures qui n’étaient même pas censées avoir été produites.

Cependant, la vérité est que non seulement cette Polo colorée a été produite, mais elle a été vendue, ayant accumulé environ 3800 unités vendues et conquérant une sorte de «légion de fans» qui s’étend jusqu’à nos jours.

Comment est-ce arrivé?

Lancée en 1994, la troisième génération de la Volkswagen Polo a marqué une étape importante dans l’histoire du modèle, rompant complètement avec les origines du modèle remontant aux années 1970 et l’Audi 50.

Basé sur une nouvelle plate-forme, il a été produit à l’aide d’unités modulaires – mécanique, équipement, couleur et options – le tout pour faciliter la vie de l’acheteur lors de la spécification de sa Polo.

Pour rendre cette spécification encore plus simple, Volkswagen a développé un code couleur pour chacune de ces «unités modulaires». De cette façon, le bleu correspondait au moteur et au châssis (mécanique); rouge aux options; vert pour les options de couleur et jaune pour l’équipement.

Pour expliquer ce code, Volkswagen a produit 20 unités Polo peintes dans un amalgame de ces couleurs pour être utilisées lors d’événements chez les concessionnaires.

Ce à quoi la marque allemande ne s’attendait pas, c’est qu’il y avait des clients intéressés par l’achat d’une Polo … en couleurs. Lorsqu’il a réalisé cet intérêt, la décision a été rapidement prise: 1000 unités de la Volkswagen Polo seraient produites avec cette palette de couleurs en 1995.

Produit comme un puzzle

Nommé Polo Harlequin – en référence aux personnages de la Commedia dell’arte, l’arlequin avait pour fonction de divertir le public pendant les pauses entre les spectacles – ce n’était pas particulièrement facile à réaliser.

Pour se faire une idée, pour produire la Polo Harlequin, Volkswagen a dû construire quatre exemplaires de la Polo peints en rouge, bleu, jaune et vert menthe. Ensuite, différentes parties du corps ont été échangées entre elles pour créer la Volkswagen Polo colorée.

À l’intérieur, la Volkswagen Polo Harlequin avait des sièges avec un motif spécifique, un volant et une poignée de boîte de vitesses recouverts de cuir bleu et, comme c’était typique à l’époque, une radio Blaupunkt.

Sans pouvoir spécifier la couleur dominante de leur Polo Harlequin, les clients ont dû attendre la livraison pour savoir lequel «les avait». En plus de cela, les 1000 premiers exemplaires avaient un certificat et un porte-clés numéroté.

Beaucoup de choses ont changé en plus de 20 ans et l’intérieur de ces deux Volkswagen Polo en est la preuve.

En 1996, la «fièvre» d’Arlequin a également frappé le golf. Un total de 246 unités Golf Harlequin ont été produites pour le marché nord-américain, un modèle qui a été peint dans les couleurs «Pistachio Green», «Ginster Yellow», «Tornado Red» et «Chagall Blue».

De retour en vue?

Créée par l’importateur de Volkswagen aux Pays-Bas, la nouvelle Volkswagen Polo Harlequin est, pour l’instant, un ponctuelle. Le but? Rendez hommage au modèle qui, curieusement, n’y a jamais été officiellement commercialisé.

Avec une palette de couleurs identique au modèle d’origine, nous ne savons pas si la méthode de production était similaire. Enfin, il n’y a qu’une chose à savoir: aimeriez-vous revoir Polo Harlequin?