Vous vous demandez comment «Dynamic Island» de l’iPhone 14 Pro fonctionnerait sur iPad? Bref, génial

09 septembre 2022 12:00:22 IST

L’une des plus grandes fonctionnalités logicielles qui Apple présenté avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max cette année, c’était Dynamic Island. Peu importe ce que les gens disent de la série iPhone 14 ou du prétendu manque d’innovation d’Apple, Dynamic Island est une fonctionnalité qui sera copiée par la plupart des fabricants de smartphones dans l’année.

Le prochain appareil majeur qu’Apple lancera est l’iPad Pro, qui devrait être annoncé le mois prochain. Il y a eu des spéculations selon lesquelles Dynamic Island trouverait son chemin vers l’iPad Pro et aiderait les utilisateurs à avoir une expérience multitâche encore meilleure.

Un graphiste nommé Parker Ortolani a partagé quelques images sur Twitter de la façon dont il pense qu’Apple mettrait en œuvre l’île dynamique sur l’iPad Pro.

Ortolani apporte la découpe de la pilule longue à une vue horizontale – ce que les clients de l’iPad demandent depuis un certain temps.

Étant donné que la plupart des gens utilisent l’iPad en mode paysage, il est toujours étrange de voir à quoi ressemblent les gens lors d’un appel vidéo puisque la caméra est en haut de l’écran de la tablette – et même la fonction Center Stage n’a pas pu résoudre ce problème.

Quand Apple a présenté Dynamic Island, voici comment ils l’ont décrit :

L’île dynamique permet de nouvelles façons d’interagir avec l’iPhone, avec une conception qui mélange la ligne entre le matériel et le logiciel, s’adaptant en temps réel pour afficher les alertes, notifications et activités importantes. Avec l’introduction de Dynamic Island, la caméra TrueDepth a été repensée pour occuper moins de surface d’affichage. Sans gêner le contenu à l’écran, l’îlot dynamique maintient un état actif pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux commandes d’un simple appui prolongé. Les activités d’arrière-plan en cours comme les cartes, la musique ou une minuterie restent visibles et interactives, et les applications tierces dans iOS 16 qui fournissent des informations telles que les résultats sportifs et le covoiturage avec les activités en direct peuvent tirer parti de l’île dynamique.

Considérant cela, Parker Ortolani a imaginé à quoi cela ressemblerait sur un nouvel iPad Pro. Au lieu de simplement agrandir Dynamic Island, le concepteur a imaginé plusieurs petites îles sur l’iPad appelées « Island Menus ».

De plus, Dynamic Island pourrait améliorer le multitâche car il pourrait laisser « les applications vivre en haut de l’écran » tout en offrant des menus de raccourcis pour un accès rapide. Avec Apple apportant récemment Universal Control sur iPad et Mac et maintenant travailler sur régisseurla nouvelle découpe Dynamic Island pourrait être un complément parfait pour les nouveaux modèles d’iPad Pro.

Apple prépare déjà un événement en octobre qui sera centré sur les Mac et les iPad. L’iPad Pro pourrait être la vedette principale de cet événement. Des rumeurs suggèrent que l’iPad Pro comportera la nouvelle puce M2. Apple travaille actuellement sur l’amélioration de la durée de vie de la batterie, en apportant un connecteur MagSafe à cette tablette, un meilleur Stage Manager et quelques nouveaux accessoires. Les analystes pensent qu’Apple conservera une version LCD de 11 pouces et une version miniLED de 12,9 pouces.

