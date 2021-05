Vous voulez voir l’éclipse de la Super Flower Blood Moon? Voici à quoi s’attendre

Si vous êtes impatient d’essayer d’apercevoir le Super fleur de lune de sang , la seule éclipse lunaire totale de 2021, lorsqu’elle se produit mercredi 26 mai, vous allez vous régaler, selon la NASA.

L’éclipse lunaire totale commencera à 4 h 47 HAE (8 h 47 GMT) et se terminera à 9 h 50 HAE (13 h 50 GMT), la totalité du pic – le stade de la « lune de sang » – se produisant à 7 h 16 HAE (11 h 16 GMT). ). S’il fait jour dans votre lieu de visualisation, vous devrez regarder des webcasts de l’éclipse pour la voir à son meilleur.

Au cours d’une éclipse lunaire , L’ombre de la Terre tombe sur le visage de la lune alors que notre planète se déplace entre la lune et le soleil. Dans une éclipse lunaire totale, la lune est complètement couverte par l’ombre de la Terre alors que le lune et le soleil s’alignent sur les côtés exactement opposés de notre planète. Alors, à quoi cela ressemble-t-il et à quoi peuvent s’attendre les observateurs du ciel à la maison?

Super Flower Blood Moon 2021: Où et quand voir l’éclipse de la supermoon

Une carte de visualisation de l’éclipse lunaire totale de 2021. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA)

Eh bien, d’une part, une éclipse lunaire est « étrange et c’est beau et inhabituel », a déclaré à 45secondes.fr le visualiseur scientifique de la NASA Ernie Wright, qui utilise des données scientifiques pour créer des animations et d’autres visuels pour aider à communiquer des concepts scientifiques complexes. « Une éclipse lunaire est un événement visuel si spectaculaire que vous vous y prenez. Pendant les phases partielles, vous voyez la lune se faire lentement ronger, pendant peut-être une heure, une heure et demie. »

« Et puis soudainement, » ajouta Wright, « c’est un peu plus sombre, mais c’est aussi cette couleur rouge foncé. Et c’est une chance pour vous de penser à votre place dans le cosmos … passer juste un peu de temps à y penser. comme c’est incroyable et comme c’est cool, et vous êtes dans un endroit très spécifique pour pouvoir le voir. «

Informations sur le webcast: Comment regarder l’éclipse de la supermoon de 2021 en ligne

L’une des caractéristiques visuelles les plus frappantes d’une éclipse lunaire est la couleur rouge, comme l’a mentionné Wright. « Lors d’une éclipse lunaire totale, pendant la totalité, la lune prend cette couleur rouge cuivrée, » c’est ainsi que ce phénomène a obtenu le surnom « Lune de sang «La totalité décrit le temps pendant une éclipse lunaire totale pendant laquelle la lune est complètement dans l’ombre.

Cet affichage coloré « inhabituel » est « causée par la réfraction de la lumière à travers le atmosphère de la Terre « , a ajouté Wright. » Et la couleur peut varier d’une éclipse lunaire à l’autre, cela dépend de la distance entre la lune et le centre de l’ombre. «

La couleur de la lune pendant une éclipse « dépend également de la quantité de poussière et d’aérosols et de toutes sortes de choses dans l’atmosphère terrestre », a-t-il déclaré.

Wright a ajouté que les astronomes amateurs pourraient s’amuser « à évaluer l’obscurité de la lune dans la couleur de la lune, car cela nous donne un aperçu de ce qui cause la couleur, nous ne la comprenons pas complètement. »

En rapport: À quel point l’éclipse de la Super Flower Blood Moon sera-t-elle « sanglante »

Maintenant, alors que vous pouvez vous attendre à voir une sorte de couleurs passer sur la face de la lune avec une éclipse lunaire totale, « il est difficile de prédire », à quoi cela ressemblera exactement, a déclaré Wright. « Nous connaissons certains des facteurs tels que les profondeurs de l’ombre, mais nous ne savons pas exactement quelles substances dans l’atmosphère terrestre créent une partie de cette couleur. Donc, plus nous les observons, plus nous les enregistrons et nous prenons soin de décider. de quelle couleur il s’agit, mieux nous pourrons comprendre et peut-être prédire à l’avenir de quelle couleur ils seront. »

Maintenant, alors que la totalité de l’éclipse lunaire totale de 2021 le 26 mai durera moins de 15 minutes, les éclipses lunaires sont assez longues par rapport aux éclipses solaires parce que, dit Wright simplement, «l’ombre de la Terre est tellement plus large que l’ombre de la lune». comme, lors d’une éclipse solaire, la lune se place entre la Terre et le soleil, projetant une ombre sur la Terre.

Note de l’éditeur: Si vous prenez une photo de l’éclipse lunaire totale de 2021, faites-le nous savoir! Vous pouvez envoyer des images et des commentaires à [email protected].

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.