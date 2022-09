Vous voulez télécharger des histoires Instagram avec de la musique ? Découvrez les étapes ici

in

01 septembre 2022 14:55:33 IST

Les médias sociaux sont une question de documentation. Où vous allez, ce que vous faites, ce que vous mangez et buvez, et ce qui est le plus mémorable : ce sont des sujets typiques pour les histoires Instagram. Ce sont essentiellement de brefs aperçus de la vie des gens, partagés sur Instagram pendant seulement 24 heures.

Instagram Stories est une fonctionnalité intégrée à l’application qui permet aux utilisateurs de partager du contenu. Selon l’interface utilisateur actuelle d’Instagram, les histoires récemment publiées sont présentées par une bordure dégradée autour de la photo de profil de l’utilisateur.

Lorsque vous publiez des histoires Instagram, vous pouvez ajouter des autocollants, des horodatages, des griffonnages ainsi que de la musique à chacun et même utiliser certains filtres et effets. Les gens font de leur mieux en matière d’esthétique et de musique. Que faire si vous souhaitez télécharger les histoires Instagram de quelqu’un d’autre avec l’audio ou la musique qu’il a utilisé.

Ne vous inquiétez pas, nous sommes ici avec une solution. Suivez les étapes pour télécharger les histoires Instagram d’autres personnes avec de la musique :

Étape 1 : Ouvrez l’application Instagram

Étape 2 : Accédez au profil de l’utilisateur dont vous souhaitez télécharger les histoires Instagram.

Étape 3 : Copiez le nom d’utilisateur du profil

Étape 4 : Téléchargez l’application Instagram Story Downloader. Collez le nom d’utilisateur dans la case indiquée.

Étape 5 : Appuyez sur « rechercher »

Étape 6 : Faites maintenant défiler la page et ouvrez les histoires Instagram souhaitées. Appuyez sur le bouton « Télécharger » et le tour est joué.

Les histoires Instagram seront téléchargées dans la galerie du téléphone.

Comment créer des histoires Instagram :

Publier des histoires Instagram n’est pas une évidence. Voici les étapes à suivre pour effectuer un téléchargement :

Étape 1 : Ouvrez l’application Instagram et appuyez sur votre photo de profil près du coin supérieur gauche. Maintenant, balayez vers la droite pour ouvrir l’appareil photo.

Étape 2 : Vous pouvez choisir un filtre en balayant vers la droite et vers la gauche en bas. Vous avez également la possibilité de prévisualiser chaque filtre en direct.

Étape 3 : Choisissez une photo ou une vidéo dans la galerie de votre téléphone. Vous avez également la possibilité de capturer le moment en utilisant l’appareil photo sur Instagram.

Étape 4 : Ajoutez des autocollants, des horodatages ou des GIF à la Story.

Étape 5 : Une fois que vous avez terminé de modifier votre photo ou vidéo, appuyez sur « Votre histoire » pour la partager avec tous vos abonnés.

