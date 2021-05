Vous voulez enchérir sur la vente aux enchères de sièges touristiques spatiaux de Blue Origin? Soyez sûr de lire la bonne page

Jeff Bezos’ Origine bleue prévoit de vendre aux enchères un siège pour son premier vol spatial avec équipage le 20 juillet, mais vous devriez lire attentivement les conditions avant de postuler.

La société vise à lancer son six sièges Nouveau Shepard véhicule suborbital à l’occasion du 52e anniversaire de l’historique Atterrissage sur la lune d’Apollo 11 . New Shepard a déjà volé 15 fois à ce jour, mais le lancement de juillet sera la première mission à transporter des personnes – et l’un de ces passagers sera le gagnant de la vente aux enchères.

Blue Origin a annoncé la vente aux enchères le 5 mai à l’occasion du 60e anniversaire du premier vol spatial américain avec équipage, qui a envoyé l’astronaute de la NASA Alan Shepard dans l’espace suborbitaire. (New Shepard est nommé d’après Alan Shepard.)

Un coup d’œil sur Blue Origin’s document des termes et conditions montre qu’obtenir un siège ne sera pas aussi simple que d’obtenir une offre élevée. Pour commencer, il y a une longue liste «d’exigences fonctionnelles» que les astronautes en herbe doivent satisfaire.

Chaque membre d’équipage doit mesurer entre 5 pieds (60 centimètres) et 6 pieds 4 pouces (193 cm) et peser entre 110 livres. (50 kilogrammes) et 223 livres. (101 kg). Les gens doivent également pouvoir «s’habiller dans une combinaison de vol monobloc zippée» et gravir la tour de lancement – environ sept volées d’escaliers – en moins de 90 secondes, indique le document.

D’autres exigences comprennent la capacité de marcher rapidement sur des surfaces inégales; ne pas avoir peur des hauteurs au sommet de la tour de lancement; assis attaché dans un siège incliné pendant entre 40 et 90 minutes; et attacher et détacher un harnais de siège en moins de 15 secondes. Il existe également des protocoles pour prévenir la claustrophobie et pour s’assurer que les astronautes sont préparés aux charges g subies lors du lancement et de l’atterrissage.

Tous les membres de l’équipage doivent également être capables «d’entendre et de comprendre les instructions en anglais», de «voir et de répondre aux lumières d’alerte» à leur siège et de les suivre de manière fiable, explique Blue Origin. Par comparaison, les personnes qui volent vers le Station spatiale internationale doivent être familiarisés avec l’anglais et l’autre langue fonctionnelle de l’établissement, le russe, y compris une maîtrise avancée d’au moins une de ces langues.

Les critères d’éligibilité sur New Shepard, un combo fusée-capsule réutilisable, ne sont pas nécessairement limités aux citoyens américains, mais tous les participants doivent être âgés de 18 ans ou avoir atteint l’âge de la majorité dans leur pays de résidence, selon le plus âgé. Les astronautes doivent également avoir un passeport afin de pouvoir se rendre aux États-Unis pour le lancement et, si nécessaire, obtenir un visa qui leur permettra de rester là-bas pour toute «l’expérience astronaute», y compris le vol. (New Shepard est lancé depuis l’installation de Blue Origin dans l’ouest du Texas.) Vous devrez également participer à une période d’entraînement pour être prêt pour le vol spatial.

Un autre élément clé à considérer est le paiement. Une fois les astronautes désignés, Blue Origin a déclaré qu’il facturera au soumissionnaire gagnant un montant d’enchère gagnante non remboursable, plus une prime à l’acheteur de 6% (moins tout acompte payé lors de l’enchère).

« A réception de la facture, [the] le soumissionnaire retenu paiera le montant de l’offre gagnante et la prime de l’acheteur dans son intégralité à la réception de la facture, et en aucun cas plus de 10 jours après réception de la facture, « indique le document de Blue Origin, ajoutant que l’acheteur est responsable de tous les frais de transmission ou de traitement. .

Une fois que le soumissionnaire retenu aura signé un document de consentement éclairé, tout le montant de l’offre gagnante deviendra non remboursable, a déclaré Blue Origin. Les autres documents nécessaires à signer comprennent un accord de non-divulgation, des renonciations aux réclamations et un contrat de services de lancement.

