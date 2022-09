Vous souhaitez révoquer l’accès à vos données personnelles après avoir utilisé « Connexion avec » Apple, Google, Facebook ? Détails ici

29 septembre 2022 09:11:53 IST

Les trois principaux géants de la technologie – Facebook, Google et Apple – offrent une méthode simple et rapide pour s’inscrire et se connecter aux sites Web. Ces fonctionnalités permettent aux sites Web et aux applications d’accéder à des données spécifiques de vos comptes Google et Facebook tout en restant simples et pratiques à utiliser.

Votre nom d’utilisateur, votre adresse e-mail, votre nom légal, votre numéro de téléphone et vos listes d’amis ne sont que quelques exemples de données personnelles. Quelle que soit la plate-forme, il existe des situations dans lesquelles vous ne souhaitez peut-être pas autoriser l’accès à certains sites Web et applications. Un site Web auquel vous vous êtes connecté une fois simplement pour lire un article, ou une application que vous n’avez pas utilisée depuis très longtemps, sont quelques exemples de ce scénario. Même si vous le modifiez, ils ont toujours accès à vos données sur chaque service.

Heureusement, vous pouvez déterminer rapidement quels sites Web ont accès à vos informations et retirer facilement ces autorisations à tout moment. Ici, nous discuterons des méthodes de révocation de ces autorisations pour différentes plates-formes.

Pour Pomme :

Le bouton Se connecter avec Apple est un peu différent des autres options de connexion. Ainsi, vous avez plus de contrôle sur vos données. Apple permet uniquement aux autres personnes de voir votre nom et votre adresse e-mail, mais vous pouvez utiliser n’importe quel pseudonyme. Apple affirme également qu’il ne surveille pas votre utilisation.

Étapes à suivre:

Ouvrez l’application « Paramètres » sur votre iPhone, iPad, iPod Touch ou Apple Watch, puis appuyez sur votre nom.

Accédez à « Applications utilisant l’identifiant Apple » sous « Mot de passe et sécurité » sur l’écran suivant.

Vous serez alors redirigé vers la liste des candidatures approuvées.

Sélectionnez « Arrêter d’utiliser l’identifiant Apple » en sélectionnant le site Web contesté.

Pour Google :

Les paramètres de votre compte contrôlent les droits d’authentification Google.

Étapes à suivre:

Visitez la page d’accueil de Google.

Pour vous connecter au compte que vous souhaitez modifier, cliquez sur « Connexion » dans le coin supérieur droit.

Lorsque vous faites cela, la page d’accueil affichera votre photo de profil à la place du bouton de connexion.

Choisissez « Gérer votre compte Google » en cliquant sur l’image de profil.

Sur la page suivante, cliquez sur « Sécurité » dans la barre latérale gauche, puis faites défiler jusqu’à la zone « Se connecter à d’autres sites ».

Cliquez sur « Connexion avec Google » en dessous.

Vous pouvez obtenir une liste de toutes les applications et sites Web qui s’authentifient avec votre profil Google.

Il est possible de cliquer sur les entrées de la liste pour révéler les données auxquelles chaque site a accès.

Cependant, vous ne pouvez pas supprimer certaines autorisations. Les autorisations ne peuvent être totalement révoquées qu’à l’aide du bouton « Supprimer l’accès ».

Pour Facebook :

Cliquez sur votre photo de profil en haut de la barre latérale gauche après vous être connecté à votre compte.

Sous « Paramètres et confidentialité », accédez à « Paramètres ».

Faites défiler un peu et cliquez sur « Applications et sites Web ».

Maintenant, vous pouvez découvrir comment vos données sont partagées et quelles applications et sites Web peuvent y accéder dans cette section.

Vous pouvez sélectionner « Supprimer » pour chaque élément de la liste afin de l’empêcher d’accéder à vos informations Facebook à l’avenir.

