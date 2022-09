Vous souhaitez désactiver l’affichage permanent sur iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ? Apprenez les détails ici

20 septembre 2022 08:57:10 IST

Apple a enfin rendu disponible l’affichage permanent sur les nouveaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Si vous avez déjà utilisé un smartphone Android moderne, vous connaissez probablement l’affichage toujours allumé et vous êtes conscient de sa valeur. Mais dans le monde des iPhones, il s’agit d’une toute nouvelle fonctionnalité accessible dans les segments premium de la série 14.

Bien sûr, Apple le propose un peu différemment des autres entreprises. La date, l’heure et les notifications peuvent toutes être vues sur l’écran d’un téléphone même lorsqu’il est verrouillé et posé sur une table. En règle générale, seules les parties les plus cruciales de votre écran restent allumées.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max est livré avec l’affichage permanent d’Apple activé par défaut, mais il n’est pas constamment actif. Selon la page d’assistance d’Apple, la fonctionnalité est automatiquement désactivée dans un certain nombre de scènes pour économiser la batterie. L’affichage devient complètement noir à ces huit occasions différentes mentionnées ci-dessous :

Lorsque l’écran de l’iPhone est orienté vers le bas.

Lorsque l’iPhone est conservé dans le sac à main ou la poche.

Lorsque l’iPhone est lié à CarPlay

Lorsque l’utilisateur utilise la caméra de continuité,

Lorsque le téléphone est en mode veille

Lorsqu’une alarme ou un programme de sommeil est défini, ou que le mode Sleep Focus ou Low Power est activé par l’utilisateur.

Lorsque l’Apple Watch est liée à l’iPhone et que l’utilisateur est loin de la portée.

Cependant, la fonction d’affichage permanent peut également être désactivée manuellement. Suivez ces étapes pour empêcher la fonctionnalité de fonctionner pour votre propre convenance :

Lancez l’application « Paramètres » sur votre iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Dans le menu, accédez à la section « Affichage et luminosité ».

Faites défiler vers le bas pour trouver l’option « Toujours activé ».

Basculez l’option « Toujours activé » selon votre choix.

Vous pouvez également personnaliser votre affichage Always-On en concevant votre « écran de verrouillage » avec des photos de la galerie, des fonds d’écran personnalisés, des polices élégantes, des couleurs et des widgets.

Avec un nouveau mode basse consommation et des technologies améliorées, l’écran de l’iPhone 14 Pro ou de l’iPhone 14 Pro Max peut fonctionner avec un taux de rafraîchissement aussi bas que 1 Hz et même assombrir tout l’écran de verrouillage. Lorsque vous verrouillez votre appareil ou le laissez inactif, l’écran s’éteint. L’écran Always-On de l’A16 Bionic utilise également un certain nombre de coprocesseurs pour rafraîchir l’écran tout en consommant le moins d’énergie possible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂