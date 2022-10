Vous souffrez de démangeaisons de la peau en hiver ? Voici ce que vous voulez savoir sur cette démangeaison hivernale

Nous nous dirigeons vers les mois froids d’hiver. Alors que certains ont hâte qu’il fasse plus froid, d’autres attendent déjà l’été. On comprend ce dernier surtout si vous souffrez d’un confort hivernal gênant : les démangeaisons hivernales. Nous expliquons d’où vient cette peau qui démange et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Photo : Romina Farias/Unsplash

Qu’est-ce que la démangeaison hivernale ?

Pendant les mois d’hiver, l’air est beaucoup plus sec. De plus, nous allumons le chauffage pour rester au chaud. L’inconvénient est que cela provoque un dessèchement plus rapide de votre peau. L’humidité de votre peau s’évapore, ce qui la dessèche et finit par développer des squames. Dans certains cas, l’eczéma se développe aussi parce que votre système immunitaire veut réparer votre épiderme. Ensuite, des substances sont libérées dans votre peau qui provoquent des démangeaisons. Et avec les démangeaisons hivernales, dès que vous vous grattez, les démangeaisons ne font souvent qu’empirer.

Comment reconnaître les démangeaisons hivernales ?

Il existe plusieurs symptômes par lesquels vous pouvez reconnaître les démangeaisons hivernales. La peau semble sèche et squameuse et parfois l’eczéma apparaît avec des rougeurs, des bosses et des cloques. On le reconnait aussi à sa peau à l’aspect craquelé. Cela ressemble un peu aux fissures dans la peinture d’un vieux tableau. Les démangeaisons hivernales surviennent principalement sur le haut du dos, les bras et les jambes et parfois sur le visage et le cou. Les personnes ayant la peau sensible sont particulièrement susceptibles d’en souffrir.

Photo: Mario/Pixabay

Pourquoi le haut du dos ?

Les démangeaisons hivernales surviennent souvent dans le haut du dos et il y a une bonne raison à cela. Lorsque vous prenez une douche chaude, votre dos est le plus exposé à l’eau chaude, qui assèche la peau plus rapidement. Par conséquent, pour lutter contre les démangeaisons hivernales du haut du dos, il est préférable de se doucher brièvement et d’utiliser de l’eau tiède.

Que faire contre les démangeaisons hivernales ?

Il est bon de savoir que ces démangeaisons disparaissent lorsque la température remonte. Mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour lutter contre les démangeaisons hivernales lorsque vous en souffrez.

Ne vous douchez pas trop longtemps et pas trop chaud. Une température de l’eau de 35 à 36 degrés est préférable et ne vous douchez pas plus de cinq minutes.

Utilisez un gel douche ou une huile de douche hypoallergénique et sans parfum.

Après la douche, il est important de prendre soin de votre peau avec une crème hydratante. De préférence une variété sans parfum et hypoallergénique.

Aérez bien votre maison même en hiver en ouvrant une fenêtre par exemple.

Vous craignez des démangeaisons ou cela vous dérange beaucoup ? Il est alors sage de contacter votre médecin ou un dermatologue.