Vous rêvez d’une Alfa Romeo 158? Un MX-5 et huit mille euros suffisent pour y parvenir!

Si vous êtes fan de voitures de sport classiques des années 30 du siècle dernier et que, par hasard, vous avez même une vieille Mazda MX-5 NB dans le garage, sachez que vous n’avez besoin que de 8000 euros de plus pour devenir l’heureux. propriétaire d’un véritable «bijou»: une Alfa Romeo 158 de 1937. Confus? Ça ne vaut pas le coup…

Mélange vraiment improbable, la vérité est que, tout n’est possible que grâce à la « magie » réalisée par Anthony ‘Ant’ Anstead, responsable du programme Master Mechanic. Lequel a décidé de créer un programme révolutionnaire, nommé d’après le Type 184, avec lequel tout conducteur peut transformer un roadster de tous les jours comme la deuxième génération de Mazda MX-5 (NB) en une emblématique Alfa Romeo 158 1937, également connue sous le nom de «Alfetta».

La transformation, rapporte l’Allemand Auto Bild, passe par un kit de transformation, fourni par Anstead, en échange de 8 350 euros – une valeur qui n’est évidemment pas incluse dans le MX-5…

LIRE TROP

Alfa Romeo 4C dit au revoir au Nouveau Monde avec une édition commémorative et limitée

Ce kit de transformation fait partie d’un châssis et de panneaux de carrosserie qui habilleront la Mazda de ‘Alfetta’, ainsi que des revêtements qui font ressembler les disques de frein à des tambours et un long échappement similaire à ceux utilisés voitures de course de cette époque, avec huit entrées intégrées. Quatre vrais et quatre faux, ce dernier, juste pour déguiser le bloc quatre cylindres de 1,8 litre de la Mazda, puisque la 158 avait à l’origine un 1,5 litre suralimenté en ligne de 1,5 litre.

Les 10 premiers kits auront l’orientation dans l’assemblage d’Anstead

Dans le cadre de l’offre de pré-lancement, ‘Ant’ Anstead promet de mettre à disposition 10 kits de transformation, que les acheteurs pourront assembler sur leur Mazda, dans les locaux de ce constructeur et designer britannique, sous sa direction.

Il reste à voir, cependant, si les composants restants qui apparaissent sur le site Web de ce projet, tels que les roues rétro, le volant, les sièges, les amortisseurs et d’autres pièces pour l’intérieur de l’Alfetta, sont inclus dans le package initial. Ou si, au contraire, ils feront l’objet de nouveaux chapitres de cette transformation insolite … et, à ce titre, payés séparément.

La voiture qui a conçu Juan Manuel Fangio

En ce qui concerne l’Alfa Romeo 158, il est important de dire que c’est une monoplace qui a fait ses débuts en compétition en 1937, bien que sa période dorée se situe dans les années 50 du siècle dernier.

Anthony Anstead dans son «Alfa Romeo» 158

Dès 1950, l’Alfa Romeo 158 s’est fait un nom dans l’histoire en remportant toutes les courses du calendrier de Formule 1 de l’époque, avec Giuseppe «Nino» Farina au volant.

Un an plus tard, en 1951, l ‘«Alfetta» servira de machine à l’un des plus grands noms de l’histoire du sport automobile: Juan Manuel Fangio. Ce qui a également contribué à faire de cette Alfa Romeo l’un des sièges les plus réussis de l’histoire de la Formule 1.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂