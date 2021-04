Vous représentez la lumière, l’étoile, la luminosité et le clair de lune

Les personnes éclairées ne sont pas faciles à trouver, mais elles existent et il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. À première vue, ils ne sont pas si faciles à reconnaître, en raison de leur calme et de leur patience. Mais quand l’une de ces personnes entre vraiment dans votre vie, vous réalisez que vous êtes spéciale. Si vous êtes tombé amoureux d’une personne éclairée, vous avez beaucoup de chance! Il y a cinq signes infaillibles pour savoir si votre proche est une personne éclairée.

Ils sont connectés à votre intérieur

Une personne éclairée valorise la connaissance de soi et cherche toujours des moyens de prêter attention à l’intérieur. De temps en temps, ils aiment s’éloigner du monde extérieur, regarder le monde de l’intérieur. Alors ne soyez pas surpris s’il passe du temps loin de vous de temps en temps pour méditer ou simplement réfléchir au milieu de la nature. Ce sont d’excellentes habitudes pour se connecter à l’âme, quelque chose de naturel pour un être éclairé.

Ils sont insensibles aux opinions ou aux critiques

Les êtres éclairés aiment entendre ce que les autres pensent, et savent accepter la critique constructive pour évoluer de plus en plus. Cependant, ils sont suffisamment confiants pour ne pas laisser des opinions ou des commentaires négatifs les éloigner de leurs vérités et de leurs désirs. Ils ont des projets pour leur vie, créés avec beaucoup de clarté mentale. Par conséquent, personne n’est en mesure de les rabaisser ou de les faire se sentir indignes de ce qu’ils veulent.

Ils apprécient ce qu’ils pensent être important, pas ce qui est populaire

Les gens éclairés savent qu’ils sont différents de la plupart des gens, ils savent qu’ils peuvent parfois être considérés comme excentriques ou même bizarres. Mais ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent d’eux, car ils savent ce qui est juste dans leur cœur. Ils ne suivent pas les modes et ne sont pas emportés par la marée, surtout si cette marée conduit à quelque chose de nuisible. Ils sont capables de rester au-dessus de l’influence négative, car ils sont guidés par leur vérité intérieure.

Ils sont faits de respect et de gentillesse

Peu importe le genre de personne avec qui un être éclairé a affaire – s’il est impoli ou s’il est complètement en désaccord avec lui – il ne manquera jamais de respecter cette personne. Les gens éclairés n’aimeront pas nécessairement tout le monde, mais ils seront toujours gentils et respectueux envers tout le monde autour d’eux. Ils ne jugent pas les autres et ne se soucient pas de ceux qui mènent un style de vie différent, même s’ils sont capables de réprimander ceux qui font du mal aux autres.

Ils n’ont pas peur de l’avenir

Les gens éclairés comprennent deux choses à propos de l’avenir: il est inévitable et il ne peut pas être prédit. Comprendre que, quoi que puisse apporter l’Univers, ils ne pourront pas contrôler, fait que les gens éclairés ne craignent ni l’avenir, ni l’inconnu. Les êtres éclairés savent que l’avenir est la conséquence de leurs actions dans le présent, alors ils font de leur mieux maintenant et vivent le présent beaucoup plus intensément.