Vous rappelez-vous cela? Peugeot 405 T16, l’homologation spéciale (apparemment)

Peut-être que la première question que nous devons nous poser est vraiment une «approbation spéciale» pour quoi? Avez-vous regardé le Peugeot 405 T16 et l’a comparé à la concurrence 405 T16? Ils n’ont rien à faire ensemble.

En plus de la dénomination, le seul aspect qui semble unir les versions route et compétition sont les … optiques avant et arrière. Les 405 T16 de compétition étaient de véritables «monstres» conçus à cet effet – une évolution du 205 Groupe B T16 – avec un châssis tubulaire, des moteurs en position centrale arrière et prenant la forme d’un coupé – une carrosserie que la 405 n’avait jamais eue, arrivant seulement avec son successeur, l’élégante 406 Coupé.

Nous les avons vus conquérir les dunes du Dakar (1989-1990) et la «course aux nuages» à Pikes Peak (1988-1989), en mettant l’accent sur le pilote Ari Vatanen au volant – si vous n’avez pas vu le film Climb Dance avec les protagonistes les Peugeot 405 T16, Ari Vatanen et Pikes Peak, voici votre opportunité:

De plus, la chronologie semble inversée. Lorsque la spéciale d’homologation Peugeot 405 T16 est apparue, c’était déjà en 1993, plusieurs années après les victoires remportées en compétition. À ce moment-là, Peugeot avait déjà abandonné la 405 T16 dans la compétition (devenue la Citroën ZX Rallye Raid également dominante), concentrant son attention sur les prototypes sportifs avec la 905 et était à un an d’atteindre la Formule 1.

Voulons-nous connaître ces incohérences? Pas du tout … L’important, c’est qu’il y avait une 405 T16, qui avait la capacité de « récupérer la foi » des fans de la première 405 Mi16 et ses compétences dynamiques, perdues dans la deuxième itération du modèle.

405 Mi16, le prédécesseur

La première 405 Mi16, la première version vraiment sportive de la berline française, a été celle qui a élevé la 405 à bien plus qu’une berline familiale compétente, mais quelque peu modeste. Il n’est pas exagéré de dire que si la 205 GTi était une berline quatre portes, ce serait la 405 Mi16, tel était le caractère démoniaque de ce modèle.

Pourquoi? L’attitude dynamique de la Mi16 était caractérisée par une tendance à la survie expressive, tout comme la légendaire 205 GTI, à laquelle a été ajouté un 1,9 cylindre rotatif de 160 ch 1,9. Les médias l’ont adoré, ont rapidement gagné une légion de fans et ont réalisé une carrière commerciale très réussie. Cet état de grâce ne durerait pas.

En 1992, la Peugeot 405 a reçu un restylage cela a également affecté son caractère. Il deviendrait un véhicule plus droit, raffiné et mûri qui a grandement profité au modèle, mais a également affecté le 405 Mi16. Il est devenu un «animal» différent, parce qu’il était… «domestiqué». L’attitude rebelle dynamique a été laissée de côté – à peine digne d’une berline familiale avec l’ambition de devenir un dirigeant – et le nouveau, plus rond de 2,05 chevaux, 155 chevaux qui n’a pas aidé, car les performances ont empiré.

Le sentiment de déception était général et se reflétait dans les ventes. Quelque chose doit etre fait.

405 T16, le sauveur

La deuxième itération de la 405 Mi16 serait largement négligée lorsque Peugeot a dévoilé la 405 T16: voici le véritable successeur du premier Mi16, bien que différent dans ses solutions. Je veux dire, bien sûr, l’ajout d’un turbocompresseur et de quatre roues motrices (il y avait une 405 Mi16x4, pré-restylage, mais qui s’est peu vendue, mais dont le T16 a hérité du système à quatre roues motrices).

Le lest supplémentaire du système à quatre roues motrices a été compensé par les équidés supplémentaires fournis par le turbocompresseur. Avec 200 ch et environ 300 Nm, la 405 T16 était une machine sérieusement rapide pour la hauteur: un peu plus de 7s pour atteindre 100 km / h, moins de 28s pour le premier kilomètre et 235 km / h de vitesse maximale.

Mais le «plaisir» ne s’est pas arrêté là. Le 405 T16 est venu avec un overboost: pendant 45s le turbo a vu sa pression monter de 1,1 à 1,3 bar garantissant 20 ch supplémentaires pendant cette période.

Caractère rétabli?

Étant si différent du premier Mi16 au niveau mécanique et de la transmission, il serait difficilement capable d’émuler le même personnage démoniaque. Cela dit, le T16 a rétabli la 405 comme l’une des principales berlines de sport du marché et lui a rendu la «joie de vivre».

La 405 T16 présentait une tendance à la subversion vers l’entrée des courbes – le système à quatre roues motrices permanent et le couplage visqueux envoyaient 53% de la force sur l’essieu avant – mais après ce moment initial, l’attitude a changé. Les rapports de la gamme de temps de dérives neutres et les quatre roues, à un arrière coopératif, « poussant » l’essieu avant dans la courbe – pas de « croisements » dramatiques comme le premier Mi16.

Ce qu’il est important de retenir, c’est que c’est devenu une expérience de conduite beaucoup plus enrichissante et captivante, avec des performances accrues vous garantissant la capacité de dévorer (très) rapidement des kilomètres, quel que soit le type de route sur laquelle nous roulons. Les 200 ch le garantissaient, tout comme le très serré Pirelli PZero qui équipait le T16.

La seule et unique critique majeure? La boîte manuelle à cinq rapports. Cela provenait du plus grand 605 V6, le seul de Peugeot capable de gérer le couple du 2.0 Turbo, mais à peine adapté en action, en cours et en sensations aux caractéristiques plus sportives du T16.

En plus d’appeler les courbes «tu», les attributs dynamiques étaient beaucoup plus larges et pratiquement uniques parmi les berlines sportives de l’époque. Comme d’habitude avec Peugeot – et la plupart des voitures françaises – il était également imprégné de cette combinaison magique d’aptitudes dynamiques et de confort de roulement. Dans ce cas, avec l’aide précieuse de la suspension arrière hydropneumatique de Citroën, la 405 T16 était garantie des capacités d’avance sur route supérieures à ses rivales.

Rare

Lancée en 1993 – déjà proche de la fin de la carrière (européenne) de la Peugeot 405 -, la 405 T16 serait produite, selon le constructeur, à raison de 1500-2000 unités par an jusqu’à l’arrivée du successeur de la 405, la Peugeot 406 en 1995. Eh bien… ce n’était pas comme ça.

Le marché des berlines sportives était quelque peu saturé à ce stade – Ford Sierra Cosworth, Alfa Romeo 155 Q4, Opel Vectra Turbo 4 × 4, etc. Ajoutez à cela une économie plus faible, un prix élevé et le fait qu’elle n’était produite qu’avec une conduite à gauche (elle était en dehors du Royaume-Uni, l’un des principaux marchés européens pour ce type de machines), a contribué au fait qu’elle n’avait été que fabriquée 1061 unités.

Parmi ceux-ci, 60 ont finalement été acquis par la Gendarmerie nationale. On ne sait pas combien, mais il doit y avoir eu beaucoup de T16 qui ont également vu leurs moteurs se retrouver sous le capot d’innombrables Peugeot 205 GTI. Combien reste-t-il de Peugeot 405 T16 impeccables? Pas beaucoup, apparemment.

2021, le retour de la berline sportive Peugeot?

Incroyablement, la Peugeot 405 T16 était la dernière berline sportive de la marque. Depuis lors, pour quelque raison que ce soit, parmi les successeurs des 405 – 406, 407 et deux générations de 508 – il n’y a jamais eu de version aussi précise dans ses intentions que la 405 T16 ou même la Mi16. Il n’y en a jamais eu … jusqu’à maintenant.

Déjà révélé, le Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered) aurait dû venir à nous cette année – blâmez la pandémie. Il sera tard, mais il arrivera et c’est une bonne nouvelle. Le retour de la berline sportive de Peugeot, cependant, est à la hauteur de son époque actuelle – oui, ce sera une machine électrifiée, dans ce cas un hybride brancher.

La combinaison hydrocarbure-électrons du 508 PSE garantit la puissance nécessaire – 350-360 ch – ainsi que les performances (un peu plus de 5,0 s dans le 0-100 km / h, 250 km / h de vitesse de pointe), mais ce qui compte vraiment savoir est le caractère de sa mécanique, comment il se comportera et comment il se connectera avec celui qui le conduit. Comme la 405 nous l’a appris, la connexion homme-machine toujours subjective qui a fini par s’imposer et durer est plus importante que la performance pure.