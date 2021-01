Vous pouvez voir Uranus, Mars et la lune se rapprocher dans une rare vue du ciel nocturne ce soir

Uranus et Mars seront visibles rapprochés dans le ciel nocturne ce soir 21 janvier 2021. (Crédit d’image: application SkySafari)

Levez les yeux ce soir (21 janvier) pour voir Uranus et Mars nichés ensemble dans le ciel nocturne – n’oubliez pas vos jumelles.

Hier (20 janvier), le jour de l’inauguration aux États-Unis, les deux planètes étaient en conjonction, ce qui signifie qu’elles sont apparues très proches l’une de l’autre dans le ciel. Ce soir, les planètes partageront la même «ascension droite», Mars passant à seulement 1,75 degrés au nord d’Uranus, selon Earthsky.org . (Votre poing tenu à bout de bras couvre environ 10 degrés du ciel.) La lune brillera également à proximité, ce qui en fait un bon point de repère pour partir à la recherche des planètes.

Uranus, la septième planète de notre système solaire, qui tourne autour de 2,9 milliards de kilomètres du soleil, sera à une magnitude de 5,8 dans le ciel. Pendant ce temps, Mars, la quatrième planète du soleil, qui orbite à une distance moyenne de « seulement » 143,6 millions de miles (231,1 millions de km), sera visible à la magnitude 0,2.

Les planètes les plus brillantes du ciel nocturne de janvier: comment les voir (et quand)

Plus le nombre de magnitude d’un objet cosmique est bas, plus il est lumineux (il y a même des objets très lumineux avec des magnitudes négatives), donc Mars sera nettement plus lumineux dans le ciel qu’Uranus. Mais, alors qu’Uranus sera difficile à repérer, les deux seront toujours visibles à l’aide de jumelles, bien que les planètes soient trop éloignées pour tenir dans le champ de vision d’un télescope, selon inthe-sky.org .

Pour essayer de trouver Uranus, commencez par «trouver le croissant de lune et la planète rouge dans les deux heures qui suivent la tombée de la nuit. Balayez votre chemin de Mars vers la lune, et vous devriez être en mesure de trouver le disque faible et bleuâtre d’Uranus. , » Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a déclaré dans sa série mensuelle d’observation du ciel « What’s Up ».

Maintenant, alors qu’Uranus et Mars présenteront ce spectacle dans le ciel nocturne, ils ne seront pas les seules planètes à traîner ce soir. Jupiter et Saturne sont toujours officiellement dans le ciel du soir, bien que la lumière du soleil couchant fasse en sorte qu’ils ne soient pas visibles, selon Earthsky.org.

