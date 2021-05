Vous pouvez voir la Station spatiale internationale (et la Chine Tianhe aussi) dans le ciel nocturne ce week-end

Si votre temps est clair ce week-end, sortez et regardez vers le haut à tout moment d’une à deux heures après le coucher du soleil. Si vous avez la chance d’être situé loin de toute lumière vive, sortez un long salon ou une chaise longue et installez-vous confortablement.

Une fois vos yeux parfaitement adaptés à l’obscurité, vous pourrez peut-être compter plusieurs centaines d’étoiles de différents degrés de luminosité. Mais vous pouvez également voir d’autres sites intéressants, certains naturels comme de minuscules chutes de pierres et d’autres moins, comme la station spatiale chinoise Tianhe juste une semaine après son lancement dans l’espace.

Vous apercevrez peut-être un intrus extraterrestre; une soudaine traînée de lumière, ne durant pas plus d’une seconde ou deux au maximum et laissant éventuellement une brève traînée incandescente dans son sillage. Les astronomes antiques croyaient qu’une telle vue était une étoile tombant de sa position fixe dans le ciel. Nous appelons ces météores aujourd’hui, bien que les termes «étoile filante» et «étoile filante» soient encore largement utilisés. Ces objets sont généralement des particules pas plus grosses qu’un caillou ou un grain de sable, qui s’écrasent dans notre haute atmosphère à des vitesses élevées allant jusqu’à 45 miles par seconde (soit environ 162 000 mph ou 260 000 km / h); leur énergie cinétique est convertie presque instantanément en lumière créant l’effet d’une étoile filante. La plupart des météores apparaissent d’abord à une altitude de 80 miles (130 kilomètres) et disparaissent environ une seconde plus tard à peut-être 40 miles (65 km).

Ensuite, il y a un autre groupe d’intrus qui nous accompagne depuis le début de l’ère spatiale, il y a environ 64 ans: les satellites artificiels.

Contrairement aux météores, ils sont beaucoup plus gros: en fait, des structures artificielles qui tournent autour de notre Terre et naviguent sur des orbites autour de notre planète natale à des vitesses moyennes de « seulement » 5 miles par seconde (8 km / s). Cela représente environ 29 000 km / h.

Peut-être que la meilleure description visuelle d’un satellite a été faite par le regretté observateur britannique des satellites, Desmond King-Hele. Dans son excellent livre, « Observer les satellites de la Terre » (Van Nostrand Reinhold Company, 1983), il écrit: « Un satellite ressemble à une étoile qui a pris congé de ses sens et a décidé de se déplacer vers une autre partie du ciel. »

Les satellites sont vus la nuit car leurs peaux métalliques sont éclairées par le soleil. Un satellite entrant dans l’ombre de la Terre disparaît immédiatement de la vue et poursuit un chemin invisible jusqu’à ce qu’il émerge à nouveau en plein soleil.

Combien de satellites y a-t-il?

À l’heure actuelle, il y a de fortes chances que si vous sortez et étudiez attentivement le ciel entre 30 minutes et deux heures après le coucher du soleil … ou de deux heures à 30 minutes avant le lever du soleil, vous verrez autant de 15 à 30 satellites, allant d’une luminosité aussi brillante que les étoiles les plus brillantes (zéro ou première magnitude) jusqu’à des objets moyennement faibles d’environ la quatrième magnitude. Cela ne devrait pas être trop surprenant si l’on considère le nombre d’objets qui tournent maintenant autour de la Terre.

Le tout premier satellite fut Spoutnik, lancé en octobre 1957. Depuis lors, environ 6 000 satellites sont actuellement en orbite autour de la Terre. Environ la moitié d’entre eux sont des charges utiles actives, mais il y a aussi environ 34 000 pièces de « débris spatiaux » allant de 30 pieds à environ la taille d’une balle molle, et littéralement des millions de pièces plus petites qui pourraient néanmoins s’avérer désastreuses. s’ils heurtent un autre objet en orbite. Le US Space Command (anciennement connu sous le nom de NORAD) à Colorado Springs surveille en permanence tous les débris en orbite.

La plupart des satellites sont trop faibles pour être vus à l’œil nu. Mais selon qui compte, plusieurs centaines ou plus peuvent être vus à l’œil nu. Ce sont les satellites qui sont suffisamment grands (plus de 20 pieds ou 6 mètres de long) et assez bas (100 à 400 miles ou 160 à 640 km au-dessus de la Terre) pour être le plus facilement vus.

Le plus gros satellite que vous puissiez voir!

La Station spatiale internationale vue par le photographe de la NASA Bill Ingalls. (Crédit d’image: NASA / Bill Ingalls)

De loin, le plus grand et le plus brillant de tous les objets artificiels en orbite autour de la Terre est la Station spatiale internationale (ISS), qui a été assemblée et est actuellement entretenue par les États-Unis, la Russie, l’Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada. La longueur des panneaux solaires de la station mesure 73 mètres de largeur, ce qui rivalise avec l’envergure d’un Boeing 777. La station elle-même mesure 108 mètres de long ou juste un mètre de moins que la longueur totale d’un US. terrain de football, y compris les zones d’extrémité. Il pèse 925335 livres. (462,7 tonnes).

En faisant le tour de la Terre à une altitude moyenne de 260 miles (420 km) et à une vitesse de 17500 mph (28200 km / h), il peut sembler se déplacer aussi vite qu’un avion de ligne à réaction de haut vol, prenant parfois jusqu’à six ou sept minutes. traverser le ciel. Il peut facilement être confondu avec les lumières des avions. Nominalement, il apparaît blanc avec une légère teinte jaune et nominalement sa magnitude visuelle peut atteindre une magnitude brillante –1,8 (rivalisant avec Sirius, l’étoile la plus brillante). À son point le plus brillant, il peut parfois sembler aussi brillant que la magnitude -5,6, ce qui est deux fois plus brillante que la planète Vénus!

Alors que l’ISS ressemble à une étoile en mouvement très brillante à l’œil nu, ceux qui ont pu y entraîner un télescope ont en fait pu détecter sa forme en T alors qu’elle traversait leur champ de vision. Certains ont en fait pu suivre l’ISS avec leur lunette en le déplaçant le long de la trajectoire projetée. Ceux qui ont eu un bon aperçu décrivent le corps de la station spatiale comme d’un blanc brillant, tandis que les panneaux solaires apparaissent d’un rouge cuivré.

En termes simples: si l’ISS se déplace dans votre ciel, il est pratiquement impossible de le rater!

De nombreuses fenêtres d’opportunité

À partir de maintenant et jusqu’à la première semaine de juin, les Nord-Américains auront de nombreuses occasions de voir l’ISS survoler leurs maisons, principalement en raison de circonstances saisonnières. À l’approche du solstice d’été du 20 juin, les heures de nuit se raccourcissent et le temps pendant lequel un satellite en orbite terrestre basse (comme l’ISS) peut rester éclairé par le soleil peut s’étendre toute la nuit, une situation qui ne peut jamais être atteint à d’autres périodes de l’année. Parce que l’ISS fait le tour de la Terre environ toutes les 90 minutes en moyenne, cela signifie qu’il est possible de la voir non seulement sur un seul passage, mais pendant plusieurs passes consécutives.

Pour la plupart des emplacements, deux types de laissez-passer sont visibles. Dans un cas, l’ISS apparaît d’abord vers la partie sud-ouest du ciel, puis balaie vers le nord-est. Mais à d’autres occasions, il devient possible de voir un deuxième type de col, l’ISS apparaissant initialement vers la partie nord-ouest du ciel et balayant vers le sud-est.

Dans les cas les plus extrêmes, vous pourrez peut-être attraper l’ISS jusqu’à six fois en une seule journée!

Exemple concret: à partir de New York, le samedi 15 mai, l’ISS prendra environ 3 minutes et demie pour survoler l’horizon nord du nord-ouest au nord-est à 12 h 42 HAE. Un col un peu plus haut, empruntant une trajectoire nord-nord-ouest à est-nord-est et d’une durée de près de 5 minutes, débutera à 2 h 19. À 3 h 55, un col beaucoup plus haut, plus lumineux et plus long débutera dans le nord-ouest et se terminera 7 minutes plus tard dans l’est-sud-est. En cours de route, l’ISS grimpera sur plus des deux tiers de la hauteur de l’horizon nord-est au point directement au-dessus.

Plus tard dans la soirée, l’ISS prendra 5 minutes et demie pour se déplacer du sud-sud-est à l’est-nord-est à partir de 20 h 39. À 22 h 15, un passage de plus de 6 minutes amènera la Station spatiale de l’ouest vers le nord-est. au nord-est, le long du chemin atteignant presque à mi-hauteur au nord-nord-ouest. Et à 23h54, le sixième et dernier passage de la journée, prenant 4 minutes pour survoler l’horizon nord du nord-nord-ouest au nord-est.

Nous vous fournirons tous les détails sur la façon de générer des informations d’observation pour votre ville natale dans un instant, mais d’abord … voici un bonus: une deuxième station spatiale est maintenant en orbite.

L’harmonie céleste de la Chine

Le tout dernier «véhicule d’habitation spatiale» a été mis en orbite le 29 avril à 3 h 23 h 15 UTC depuis le centre de lancement de satellites de Wenchang en République populaire de Chine. C’est le module de base de La nouvelle station spatiale chinoise Tianhe, qui signifie «harmonie céleste». Les plans actuels prévoient le lancement d’un navire de ravitaillement de fret à quai à la station ce mois-ci, avant le lancement d’un véhicule spatial Shenzhou qui transportera trois astronautes avec l’Administration spatiale nationale chinoise pour passer du temps à Tianhe en juin.

La station spatiale chinoise est considérablement plus petite que l’ISS. Il mesure 16,6 mètres de long, 4,2 m de large et pèse 49800 livres. (24,9 tonnes). Il tourne autour de la Terre à une altitude moyenne de 368 km. Comme l’ISS, Tianhe est assez grande pour être facilement vue à l’œil nu, bien qu’étant plus petite, elle est loin d’être aussi brillante. Nominalement, Tianhe brille aussi brillamment que la magnitude +3,2 ou aussi brillant que Megrez, l’étoile qui relie la poignée avec le bol de la Grande Ourse. Mais dans des conditions optimales, il peut devenir aussi brillant que la magnitude -1,3, juste un peu plus faible que Sirius.

Une observation exceptionnelle (et colorée)

Tôt le vendredi matin (7 mai), Tom Pennino, un passionné de l’observation du ciel de Commack, Long Island, New York, a observé Tianhe dans le ciel avant l’aube. Dans ses commentaires publiés sur Internet Hot Lines de la Société astronomique de Long Island (ASLI) et de la Société des observateurs amateurs de New York (AOSNY), Tianhe a fait ce qu’il a décrit comme une « passe vraiment magnifique » à l’heure prévue. :

«Juste à l’heure à 4 h 24 ce matin, Tianhe est apparu sous Arcturus à l’ouest et s’est lentement levé. Pas aussi brillant qu’Arcturus au fur et à mesure qu’il passait, Tianhe s’est rapidement éclairé alors qu’il s’approchait du zénith. Vega, Altair et Deneb. Lorsqu’il a traversé Vega, il l’a en fait surclassé pendant une courte période. À mon avis, à son meilleur niveau, il était très proche de «0 mag». Une chose qui s’est démarquée était que Tianhe avait une «teinte rougeâtre / orange» lorsqu’elle se déplaçait dans le ciel. En observant d’innombrables passages de l’ISS, je l’ai toujours trouvée principalement blanche. Donc, en regardant Tianhe, je l’ai trouvé très certainement un peu différent! «

Juste où et quand devriez-vous regarder?

Alors, quel est le programme de visionnage pour votre ville natale? Vous pouvez facilement le découvrir en visitant l’un des trois sites Web populaires:

Repérez la gare

https://spotthestation.nasa.gov/

Ce site vous indiquera quand et où visiter l’ISS. Tout ce que vous avez à faire est de taper votre ville ou village, puis cliquez sur le point de la carte pour obtenir tous les détails. Vous pouvez même vous inscrire pour recevoir des alertes par e-mail ou par SMS lorsque la station spatiale survole.

Les cieux de Chris Peat ci-dessus

https://www.heavens-above.com/

Ce site ne vous fournira pas seulement des informations d’observation pour l’ISS, mais également pour Tianhe-1. Vous devez d’abord vous inscrire, puis vous pouvez entrer votre emplacement pour générer un calendrier d’observation.

Suivi satellite en temps réel en direct

https://www.n2yo.com/?s=25544

Comme Heavens Above, vous pouvez obtenir des informations d’observation pour l’ISS et Tianhe-1. Une fois que vous vous connectez sur ce site, vous fournissez automatiquement des détails en fonction de votre adresse IP

… ou vous pouvez définir un emplacement « personnalisé ».

Les prévisions calculées quelques jours à l’avance sont généralement exactes en quelques minutes. Cependant, ils peuvent changer en raison de la lente décroissance de l’orbite de la station spatiale et des re-boosts périodiques à des altitudes plus élevées. Vérifiez fréquemment les mises à jour.

Ciel dégagé et bonne chasse!