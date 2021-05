Vous pouvez visiter l’île où Jurassic Park et Jurassic World ont été filmés

Wonderbox Coffret cadeau - Séjour féerique près de Belle-Île-en-Mer avec diner et visite de la Citadelle Vauban - Séjour & week-end

Coffret cadeau Wonderbox - La Citadelle Vauban "Hôtel-Musée" domine le port du Palais à Belle-Île-en-Mer et symbolise 1 000 ans d'histoire. Avec son hostellerie et son restaurant, "La Table du Gouverneur", qui complètent l'ensemble de l'Hôtel, l'Hôtel-Musée la Citadelle Vauban vous propose un lieu de caractère pour vos séjours au cur du Morbihan. Profitez des chambres avec vue sur mer pour vous ressourcer pleinement à Le Palais. nnCette activité comprend :nn-2 nuits en chambre doublenn-1 petit déjeuner buffet par personne et par nuitnn-1 dîner menu "Amurier" par personnenn-1 accès libre aux deux musées de la Citadelle VaubannnPrivilège : nn-10% sur la nuit supplémentairennNotez bien : nnCette offre n'est pas disponible le vendredi et le samedin - Coffret cadeau Wonderbox