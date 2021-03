Vous pouvez tester Diablo 2: ressuscité en deux alphas

Cette année devrait être avec Diablo 2: ressuscité un remaster du classique 2000 Hack ‘n’ Slay de Blizzard. Et avant la sortie, il le sera deux alphas donner.

Vous pouvez donc tester Diablo 2: ressuscité avant la sortie

Le producteur principal Chris Lena a déclaré que le premier test alpha concerne le Partie solo du jeu de rôle d’action se tourne. Ainsi, vous parcourrez le monde seul, vous vous battrez contre des monstres et testerez si tout se passe comme il se doit.

Après cela, il y aura une alpha multijoueur. Ceci devrait comme test de résistance servent à savoir si les serveurs fonctionnent de manière stable. Il n’y a actuellement aucune date de début pour aucun des deux tests. Cela signifie simplement que, bien sûr, ils auront lieu avant le lancement de Diablo 2: Resurrected, qui est prévu pour plus tard cette année.

Si vous souhaitez faire partie de ces alphas, vous pouvez vous inscrire sur le site officiel. Cliquez simplement sur le bouton d’inscription et inscrivez-vous avec le vôtre Compte Battle.net. Dès que l’alpha démarre et que vous êtes sélectionné, vous recevrez une notification et pourrez alors commencer.

L’étendue des alphas et leur durée de vie ne sont pas encore connues. Il y aura plus d’informations à ce sujet dès que le début des phases de test approche.

Incidemment, Blizzard a annoncé une autre information intéressante dans une interview avec IGN. Il vous est possible d’avoir votre Partitions de l’original « Diablo 2 » dans le remaster. Donc, si vous vous êtes arrêté au milieu de celui-ci il y a 20 ans, chargez simplement votre sauvegarde dans le remaster et continuez exactement à ce point.

« Diablo 2: Resurrected » veut être une version du classique aussi fidèle que possible à l’original, qui a été essentiellement modernisée principalement par les nouveaux graphismes. Les développeurs recréent tout comme en 2000. Même les niveaux du monde et les donjons ressemblent à ce qu’ils étaient, mais ils brillent éclat 3D moderne.

Vous pourrez jouer au remaster sur PC ainsi que sur PS4 / PS5, Xbox One et Xbox Series X / S et sur Nintendo Switch.