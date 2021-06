Vous pouvez revenir? Confirmé si Henry Cavill sera Superman dans Shazam 2

Au cours de la dernière décennie, Henri Cavill il agita son nom en enfilant le costume de Superman pour les nouveaux films de DC Comics, mais ce n’était pas fini pour lui, car il a été licencié par Warner Bros. et ses fans veulent qu’il revienne dès que possible. Dans les dernières heures, qui a fait référence à lui était David F. Sandberg, réalisateur de la suite de Shazam, et a confirmé ce qui arrivera à l’acteur.

Les raisons en soi de la brouille entre l’interprète de super-héros et la société sont inconnues, mais on sait officieusement qu’elle est due au premier film de Shazam. Lorsque ce projet était en production, Henry a été invité à faire une petite apparition, mais parce qu’il était au milieu d’un autre travail, il a donné une réponse négative et dans WB, il n’a pas du tout été bien reçu.. De plus, les résultats de Ligue des justiciers (2017) ils ne l’ont pas accompagné non plus.

Après ce long métrage, Nous avons revu Cavill dans la Justice League de Zack Snyder, dans une version améliorée, mais quelques semaines plus tard ont annoncé qu’ils étaient à la recherche d’un nouveau Superman, licenciant ainsi ses services. Snyder a parlé de lui et a précisé : « J’aime Henry en tant que Superman, bien sûr. C’est mon surhomme. ».







Dans les dernières heures, le cinéaste David F. Sandberg, qui est en charge de Shazam 2, je parle de Henri sur son compte Instagram en plein échange de questions se trouvent ses followers. Là, il a été consulté par un fan suédois, de la même nationalité, à propos d’un camée de Cavill et répondit dans sa langue : « Vous allez être très déçu quand vous traduisez ceci ». En d’autres termes, l’acteur ne sera pas dans la suite.

Fans de Snyder et DC Comics ils ont quelque chose de clair : restaurer le SnyderVerse, et c’est quelque chose pour lequel ils se sont manifestés sur les réseaux sociaux, mais Warner Bros. ne veut rien faire. Selon les dernières informations, la société a censuré ses propres acteurs pour qu’ils n’en parlent pas et il ne semble pas y avoir d’avenir pour le réalisateur, et encore moins pour Henri Cavill.