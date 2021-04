Vous pouvez regarder une fusée Soyouz lancer un équipage américano-russe vers la Station spatiale internationale tôt vendredi

Un vaisseau spatial russe Soyouz lancera un astronaute américain et deux cosmonautes vers la Station spatiale internationale tôt vendredi (9 avril) – et vous pourrez le regarder en direct en ligne.

La capsule Soyouz transportant l’astronaute de la NASA Mark Vande Hei, Oleg Novitskiy et Piotr Dubrovnik doit être lancée au sommet d’une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 3 h 42 HAE (7 h 42 GMT ou 12 h 42 heure locale) vendredi pour un rapide , trajet de trois heures jusqu’au Station spatiale internationale .

Vous pouvez regarder l’action en direct ici sur 45secondes.fr , gracieuseté de la NASA, ou directement via l’agence spatiale . La couverture du lancement commencera à 2 h 45 HAE (7 h 45 GMT).

Si tout se passe comme prévu, le vaisseau spatial du trio accostera à la station spatiale vers 7h07 HAE (1107 GMT). La couverture de cet événement débutera à 6 h 15 HAE (10 h 15 GMT). La NASA diffusera également sur le Web l’ouverture des écoutilles et les remarques de l’équipage ou du contrôleur de vol, qui devraient avoir lieu vers 8h30 HAE (12h30 GMT).

Cette mission sera le deuxième vol spatial pour Vande Hei, le troisième pour le commandant Soyouz Novitskiy et le premier pour Dubrovnik.

La NASA a annoncé l’implication de Vande Hei dans cette mission le mois dernier. Habituellement, les membres d’équipage pour les missions de station spatiale de longue durée reçoivent un préavis de plusieurs années, mais La NASA a accéléré Vande Hei après que les projets de l’agence de passer aux opportunités d’équipage commercial aient été compliqués par des problèmes techniques persistants avec Boeing Taxi astronaute Starliner , ce qui pourrait retarder le premier vol avec équipage de ce véhicule jusqu’en 2022.

(Comme Boeing, SpaceX est titulaire d’un contrat avec le programme d’équipage commercial de la NASA. La capsule Crew Dragon de SpaceX est opérationnelle et a déjà transporté deux équipages vers le laboratoire en orbite.)

L’astronaute de la NASA Mark Vande Hei (à gauche) rejoint les cosmonautes russes Oleg Novitskiy (au centre) et Piotr Dubrovnik avant leur lancement, actuellement prévu pour le 9 avril 2021. (Crédit d’image: NASA)

Vande Hei a eu un avis du vol avant l’annonce publique, il a déclaré à 45secondes.fr dans une interview exclusive . « Ma préparation pour ce vol était quelque chose que nous avions fait en cas d’urgence, juste au cas où nous pourrions obtenir le siège », a-t-il déclaré.

La NASA achète généralement des sièges à bord du Soyouz. Mais dans ce cas, la NASA et Roscosmos, l’agence spatiale fédérale russe, ont plutôt accepté d’échanger des sièges – Vande Hei est sur le Soyouz contre un astronaute Roscosmos à déterminer sur un futur vol commercial avec équipage. Les affectations de vol sont toujours en cours de détermination alors que la NASA résout les problèmes avec la planification de l’équipage commercial, et Vande Hei peut donc passer un an plutôt que les six mois habituels dans l’espace. Mais cela n’a pas encore été entièrement décidé.

« Les choses changent et … nous devons nous coordonner avec les Russes, Roscosmos en particulier, pour savoir quand revenir », a déclaré Vande Hei à 45secondes.fr.

Son précédent vol spatial a duré six mois. Alors Vande Hei a dit qu’il attendrait avec impatience une nouvelle « expérience de vie » s’il est chargé de rester en l’air pendant un an.

L’équipage de trois personnes Soyouz MS-18 se joindra à sept Spaceflyers Expedition 64 actuellement sur le laboratoire en orbite, ce qui rend l’un des plus gros équipages de mémoire récente . Les sept personnes déjà présentes sont arrivées sur deux vaisseaux spatiaux l’année dernière. Un Soyouz a amené l’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov à la station en octobre. Ensuite, un SpaceX Crew Dragon a envoyé les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que le japonais Soichi Noguchi, vers le complexe en orbite en novembre.

Le lancement de vendredi aura lieu trois jours avant le 60e anniversaire du premier vol spatial habité, à partir du même endroit qui a accueilli ce décollage historique. Le 12 avril 1961, l’Union soviétique Youri Gagarine lancé en orbite terrestre depuis Baïkonour. L’agence spatiale russe Roscosmos a donné au vaisseau spatial Soyouz MS-18 Gagarine le nom du célèbre cosmonaute.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.