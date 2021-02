Vous pouvez regarder SpaceX lancer une flotte de satellites Starlink avant l’aube dimanche. Voici comment.

SpaceX lancera un autre gros lot de ses satellites Internet Starlink tôt dimanche (7 février) dans le cadre d’une mission record, et vous pourrez regarder l’action en direct.

Un en deux étapes Fusée Falcon 9 surmonté d’environ 60 satellites pour la constellation à large bande Starlink de SpaceX devrait décoller dimanche à 4 h 31 HNE (9 h 31 GMT) du Kennedy Space Center (KSC) de la NASA en Floride. Peu de temps après, le premier étage du booster redescendra sur Terre pour un atterrissage vertical.

Vous pouvez regarder toute l’action en direct ici sur 45secondes.fr , gracieuseté de SpaceX, ou directement via l’entreprise .

Le lancement devait initialement avoir lieu vendredi matin (5 février), mais SpaceX a retardé le vol pour laisser du temps à des vérifications supplémentaires des fusées, ainsi qu’à la société pour décharger les carénages de charge utile capturés après un autre vol Starlink, lancé plus tôt dans la journée.

En relation: La mégaconstellation satellite Starlink de SpaceX se lance en photos

Collection 45secondes.fr: 26,99 € chez Magazines Direct Préparez-vous à explorer les merveilles de notre incroyable univers! La « Collection 45secondes.fr » regorge d’astronomie étonnante, de découvertes incroyables et des dernières missions des agences spatiales du monde entier. Des galaxies lointaines aux planètes, en passant par les lunes et les astéroïdes de notre propre système solaire, vous découvrirez une multitude de faits sur le cosmos et découvrirez les nouvelles technologies, télescopes et fusées en développement qui vous dévoileront encore plus de ses secrets. Voir l’offre

La mission de dimanche, connue sous le nom de Starlink 17, marquera le huitième lancement orbital de la première étape de ce Falcon 9. Cela égalera le record de réutilisabilité de la fusée SpaceX, qui était défini le mois dernier lors d’un autre décollage de Starlink .

Une telle réutilisation est une priorité clé pour SpaceX et son fondateur et PDG milliardaire, Elon Musk . La réutilisation complète et rapide des fusées et des engins spatiaux est la percée cruciale nécessaire pour rendre les vols spatiaux abordables et permettre des exploits d’exploration ambitieux tels que la colonisation de Mars, a déclaré Musk.

Le vol de dimanche sera le deuxième lancement de Starlink en un peu plus de trois jours. Tôt ce matin, un autre Falcon 9 lancé 60 des satellites à large bande de la station spatiale de Cap Canaveral, qui se trouve juste à côté du KSC.

Falcon 9 lance 60 satellites Starlink en orbite – mission depuis le pad 39A sur le pont pic.twitter.com/71cuCBgPNX4 février 2021

Pendant un certain temps, il a semblé que les deux vols seraient encore plus dramatiques l’un après l’autre.

The Eastern Range, l’entité qui supervise les lancements depuis la côte Est des États-Unis, a autorisé le lancement de Starlink 17 ce matin, moins de cinq heures après le décollage de l’autre mission Starlink. Mais SpaceX a annoncé Yesterda y (3 février) qu’il avait décidé de cibler vendredi matin pour Starlink 17, afin de laisser plus de temps pour les vérifications avant le lancement. Et maintenant, Starlink 17 a été repoussé au plus tôt dimanche.

SpaceX a maintenant lancé près de 1 100 satellites Starlink. Mais beaucoup d’autres sont susceptibles d’augmenter; la constellation pourrait éventuellement abriter des dizaines de milliers de vaisseaux spatiaux.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour refléter la nouvelle date de lancement de la prochaine mission Starlink de SpaceX. SpaceX a reporté le lancement à pas plus tôt que dimanche (7 février) pour laisser du temps pour plus de vérifications de fusées.