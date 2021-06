Vous pouvez regarder SpaceX lancer un nouveau satellite GPS pour l’US Space Force aujourd’hui. Voici comment.

Mise à jour pour 12 h 36 HE : SpaceX a lancé avec succès le satellite GPS III SV05 pour l’US Space Force. Voir la vidéo de lancement et les photos dans notre enveloppe ici. L’étage supérieur de la fusée Falcon 9 de la mission est en phase côtière, le déploiement du satellite étant prévu vers 13h38 HAE (17h39 GMT).

CAP CANAVERAL, Floride — EspaceX est sur le point de lancer un satellite amélioré du système de positionnement global (GPS) en orbite pour l’US Space Force aujourd’hui (17 juin), et vous pouvez regarder l’action en ligne.

Le vol – le 19e lancement cette année pour SpaceX et son cheval de bataille Faucon 9 fusée – doit décoller du complexe de lancement spatial 40 à la station de la force spatiale de Cap Canaveral ici pendant une fenêtre de 15 minutes qui s’ouvre à 12h09 HNE (1609 GMT). Perché au sommet de la fusée se trouve le satellite GPS III-SV05, qui a été construit par Lockheed Martin.

Vous pouvez regardez le lancement en direct ici et sur la page d’accueil 45secondes.fr, gracieuseté de SpaceX, commençant environ 15 minutes avant le décollage. Vous pourrez également regardez le lancement directement depuis SpaceX ici .

Si tout se passe comme prévu aujourd’hui, ce sera le cinquième lancement d’un satellite GPS III de nouvelle génération amélioré à ce jour.

Construit par Lockheed Martin dans le Colorado, ceux-ci ont amélioré satellites GPS sont parmi les engins spatiaux les plus sophistiqués jamais construits. Ils sont équipés de capacités anti-brouillage plus robustes que les itérations précédentes et de signaux plus puissants pour une précision accrue, ont déclaré les représentants de Lockheed Martin.

Le lancement d’aujourd’hui comprend le cinquième d’une série de 10 satellites GPS III améliorés pour l’armée qui rejoindront la constellation actuelle de satellites déjà en orbite. Ils contribueront à fournir des services de positionnement, de navigation et de chronométrage à plus de quatre milliards d’utilisateurs dans le monde. Le GPS III-SV05 remplacera un prédécesseur vieillissant qui a été lancé il y a deux décennies.

L’année dernière, les responsables de la Force spatiale ont annoncé que l’armée américaine avait accordé à SpaceX autorisation de lancer des charges utiles de sécurité nationale sur des fusées précédemment volées .

La nouvelle fait suite à une autre décision récente d’autoriser SpaceX à récupérer les premiers étages des boosters Falcon 9 utilisés dans des missions de sécurité nationale, ce qui n’était pas autorisé auparavant.

La mission d’aujourd’hui sera la première à voler sur un Falcon 9 vétéran. Après avoir transporté le satellite GPS dans l’espace, la fusée atterrira ensuite sur Terre, sur une plate-forme flottante en mer.

La star de la mission d’aujourd’hui sera un premier étage Falcon 9, connu sous le nom de B1062 pour SpaceX. Il entame sa deuxième mission, après avoir soulevé un autre satellite GPS l’année dernière .

Le satellite de navigation GPS III SV05 construit par Lockheed Martin est vu lors des travaux d’encapsulation du carénage pour préparer son lancement sur une fusée SpaceX Falcon 9 le 17 juin 2021 depuis la station de la force spatiale de Cap Canaveral en Floride. (Crédit image : Lockheed Martin)

Le vaisseau drone de SpaceX « Just Read the Instructions » est positionné dans l’océan Atlantique, en attendant sa tentative de récupération prévue. Environ 9 minutes après le décollage, le premier étage de la fusée à deux étages devrait atterrir sur le pont de l’énorme navire. SpaceX lance également un nouveau navire de récupération sur cette mission, nommé Hos Briarwood, pour récupérer les carénages de charge utile en forme de coquille, qui protégeront le satellite GPS III SV05 pendant l’ascension, après qu’ils soient retombés sur Terre sous des parachutes.

C’est la saison des tempêtes d’été ici sur la côte spatiale ; cependant, les responsables météorologiques du 45e Delta spatial de la Force spatiale ont prédit une 70% de chance de conditions favorables au décollage. Selon les responsables météorologiques, les principales préoccupations sont la règle du champ électrique, le cisaillement possible du vent en altitude et les cumulus.

Si SpaceX n’est pas en mesure de lancer le satellite GPS III SV05 aujourd’hui, il aura une opportunité de sauvegarde vendredi à 12h05 HAE (1605 GMT).

Correction: Une version précédente de cette histoire indiquait que le lancement du GPS III SV05 serait le 18e lancement en 2021 pour SpaceX. C’est le 19e lancement.

